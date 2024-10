La città dei lettori: l’ultima tappa è nel Chianti tra libri e degustazioni

Firenze, 3 ottobre 2024 – Si chiude nel Chianti la settima edizione de La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione il cui percorso, partito a maggio, si è snodato su oltre dieci tappe in tutta la regione.

Conclusione venerdì 4 e sabato 5 ottobre con due giornate diffuse tra i comuni fiorentini di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa e Impruneta. In programma incontri con gli autori, letture e degustazioni enogastronomiche. Protagonista uno dei generi letterari più amati del momento: il true crime. Chianti dei lettori gode del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di San Casciano Val di Pesa e Comune di Impruneta. Col sostegno di Toscana Energia, Unicoop Firenze e International Motors, in collaborazione con Cantina Melini, Fattoria Montecchio, Azienda agricola San Michele a Torri, Azienda agricola Lanciola (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Al via venerdì 4 alla Biblioteca Comunale di Tavarnelle Val di Pesa (piazza Giacomo Matteotti 4), dove alle 18.30 gli autori Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi ripercorreranno, dopo l’enorme successo del podcast omonimo, il cold case più celebre e drammatico del nostro paese, la terrificante epopea del Mostro di Firenze nelle pagine avvincenti come un thriller e documentate come un reportage di “Nessuno. Voci nella storia del mostro di Firenze” (Giunti). Otto duplici delitti, diciassette anni di terrore, un’indagine senza fine che ha cambiato per sempre la storia, la cultura e la società italiana. In conclusione degustazione a cura di Fattoria Montecchio.

Sabato 5 doppio appuntamento ancora con Nocciolini e Orlandi. Alle 11.30 i due autori saranno alla Biblioteca Comunale di San Casciano (via Roma 37) per un incontro col pubblico introdotto da Gabriele Ametrano, a cui seguirà un aperitivo curato dall’Azienda agricola San Michele a Torri. Alle 16.30 presso la Fornace Agresti di Impruneta (via delle Fornaci 2) la presentazione del libro – in programma per le 17.30 – sarà introdotta alle 16.30 da un dialogo con l’archeologa Angelica De Gasperi, curatrice della mostra sulla produzione del cotto attualmente in corso nella Fornace. Concluderà l’evento una degustazione a cura di Azienda agricola Laniciola.