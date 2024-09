Firenze, al via gli itinerari ‘Sulle strade della Resistenza e della Liberazione’

Firenze, 3 settembre 2024 – A Firenze le strade della Resistenza e della Liberazione sono luoghi parlanti, nuovi testimoni e scrigni di memoria, soprattutto ora che l’epoca dei testimoni diretti si avvia alla fine. Luoghi sempre più indispensabili per trasmettere alle nuove generazioni, e non solo, la consapevolezza dell’importanza di questa pagina del passato. E proprio in occasione dell’80esimo anniversario della Resistenza e della Liberazione della Toscana e grazie al contributo del Consiglio regionale, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea promuove un nuovo progetto di trekking urbano rivolto alla cittadinanza e alle scuole. Dal 20 settembre all’11 ottobre 7 itinerari fra i quartieri del centro storico e delle periferie di Firenze alla scoperta dei luoghi segnati dagli effetti della guerra e teatro delle scelte e delle azioni della Resistenza a cura della collaboratrice dell'ISRT Giada Kogovsek e del direttore Matteo Mazzoni e in collaborazione con le guide turistiche dell'associazione culturale Regola d'arte. "Il passare del tempo rende i luoghi ‘testimoni’ sempre più importanti per conoscere la nostra Storia, nella concretezza dei fatti e delle esperienze, contro ogni ipotesi revisionista. Per questo è importante il sostegno garantito dal Consiglio regionale a questo progetto", sottolinea il presidente dell’ISRT Vannino Chiti. "Non solo monumenti e targhe, ma anche strade ed edifici sono tracce del passato che ci parlano – aggiunge il direttore Matteo Mazzoni - Ancora una volta, come Istituto, offriamo intense passeggiate in città per approfondire pagine significative della storia di Firenze". “L’originalità degli itinerari proposti è evidente nell’attraversare luoghi noti del centro storico come l'Oltrarno – conclude Giada Kogovsek - Ma soprattutto quando si esplorano aree urbane turisticamente periferiche in cui è possibile scoprire memorie, ricordi e storie profondamente legate al territorio da un punto di vista nuovo e insolito”. I passi dei partecipanti ai trekking seguiranno le orme di coloro che fra battaglie e insurrezioni, storie di coraggio e di dolore, conquiste e ritirate, liberarono la città strada per strada, quartiere per quartiere, dal centro fino alla periferia. La battaglia di Firenze, iniziata l’11 agosto con i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, che chiamò la popolazione all’insurrezione a fianco del Comitato di Liberazione Nazionale, si combatté allo Stadio e a Sant’Ambrogio, a piazza Dalmazia e Oltrarno, alla Fortezza e alle Cure. E gli itinerari curati dall’ISRT, della durata di 2 ore, raccontano tutto questo, evocando gli eventi attraverso i luoghi di oggi. Il volto dell’Oltrarno - protagonista del primo itinerario - oggi è molto cambiato, ma da qui, da Porta Romana, dove entrò la prima pattuglia inglese, gli Alleati fecero il loro ingresso in città, mentre la Manifattura Tabacchi, su cui punta l’attenzione il secondo percorso, diventata dopo l’11 agosto fortino dei paracadutisti tedeschi fu teatro dei combattimenti con i partigiani. Gli ultimi giorni della battaglia di Firenze coincisero con la liberazione dell’Ospedale di Careggi, il 31 agosto del ’44, un’altra delle tappe degli itinerari. L’intera struttura sanitaria, presidiata giorno e notte dalle mitragliatrici tedesche che la puntavano a vista, fu infatti al centro dei combattimenti. Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico, invece, inserito nel percorso del 4 ottobre, la notte del 5 agosto fu teatro di una strage tedesca che costò tredici vite. Si comincia venerdì 20 settembre alle 15.30 con il trekking “Oltrarno: fra guerra e insurrezione”, sabato 21 settembre alle 10 “Manifattura Tabacchi e Ponte di Mezzo: la lotta della Resistenza”, venerdì 27 settembre alle 15.30 “Stadio e Campo di Marte: la guerra in città”, sabato 28 settembre alle 10 “Sant’Ambrogio: storie di Resistenza”, venerdì 4 ottobre alle 15.30 “Piazza Dalmazia – Stabilimento chimico farmaceutico: la guerra in città”, sabato 5 ottobre alle 10 “Oltrarno: fra guerra e insurrezione” e infine venerdì 11 ottobre alle 15.30 “Mugnone: dalla Fortezza a Le Cure, la seconda linea della battaglia di Firenze”. Gli stessi itinerari sono in programma anche per le scuole del territorio, tra ottobre e novembre 2024, ed è previsto un convegno didattico a conclusione del progetto, rivolto alle scuole il 16 dicembre al Cinema La Compagnia. Una mattinata di interventi che raccoglieranno l’esperienza degli studenti a partire dai percorsi svolti, con ospiti e intermezzi musicali. Per gli itinerari la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: [email protected]. Maurizio Costanzo