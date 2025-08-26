Firenze, tornano gli incontri ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia

Firenze, 26 agosto 2025 - Al ritorno dalle vacanze estive, il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze sarà pronto ad accogliere bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento “Coni di Stelle”, un nuovo ciclo di incontri per viaggiare nello spazio e nel tempo, sotto la guida di esperti astrofisici. Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, mediante un coinvolgente approccio interdisciplinare. Al termine di ogni incontro, verrà offerto ai partecipanti un cono Cinquestelle Sammontana. Il primo appuntamento sarà il 3 settembre alle ore 21 con “Gli astri di Hogwarts”, un appuntamento dedicato ad Harry Potter a cura di Sacha Barion, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica.

Il 10 settembre alle ore 21, verrà trattata “L'astrofisica nell’antichità”, a cura di Domitilla Tapinassi, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica: la storia della comprensione dei meccanismi celesti è strettamente legata alla nascita di un calendario basato sui cicli stagionali e lunari e, quindi, allo sviluppo dell’agricoltura. Il 17 settembre alle ore 21, Emiliano Ricci, giornalista e scrittore scientifico e Silvia Giomi, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica, terranno l’incontro su “Il cielo invisibile: alla scoperta dell’Universo nascosto”, un viaggio nella storia della radioastronomia, dalle onde radio ai raggi gamma, fino ai raggi cosmici, ai neutrini e alle onde gravitazionali, per scoprire come le tecnologie moderne svelano i fenomeni più estremi e misteriosi, aprendo nuove prospettive sulla natura dell'Universo.

Il 24 settembre alle ore 21, sarà la volta di “Cosmologia” a cura di Ruggero Stanga consulente scientifico del Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica. Nell’antichità, le osservazioni ad occhio nudo erano l’unica fonte di informazione: le prime cosmogonie si svilupparono, infatti, in un contesto mitologico-religioso e solo col passare del tempo furono disponibili appositi strumenti, per ricostruire la storia del cosmo. Silvia Giomi e Veronica Calzone, storica dell’arte, terranno l’ultimo appuntamento del 1 ottobre alle ore 21 dal titolo “Non deluderci, Luna! Il meraviglioso oltre la Terra”, con un approccio tra arte e astronomia. Fin dall’alba della civiltà, la Luna è stata specchio dei desideri, musa di poeti e pittori, ma anche banco di prova per la curiosità scientifica. “Grazie alla collaborazione con Sammontana – commenta la professoressa Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica -, al termine degli appuntamenti serali, i visitatori riceveranno un gelato, che richiama, nel nome, le stelle, protagoniste dell'attività in Planetario. Un incontro tra due esperienze sensoriali, sotto il cielo dell’estate”.