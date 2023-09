Il Brilli peri ospita il "primo memorial Mauro Mancini Proietti”

Arezzo, 26 settembre 2023 – "Io sono ancora qua. Eh già...". E' il titolo del "1° Memorial Mauro Mancini Proietti", ispirato alla famosa canzone di Vasco Rossi, che si terrà sabato 30 settembre, dalla 15, allo stadio Brilli Peri.

L'iniziativa è promossa da “Equazone”e Cisl Arezzo, in collaborazione con il Comune, per ricordare il Professore Mauro Mancini Proietti, deceduto improvvisamente un anno fa a causa di un incidente di moto avvenuto sulle strade del Valdarno.

Era un docente universitario, conosciuto nel nostro territorio soprattutto per essere stato Vice- questore del Commissariato di Polizia di Montevarchi, ma anche un uomo dalle molteplici passioni, dal mondo subacqueo, al calcio di cui era arbitro e tifoso.

Per questo motivo la manifestazione, a carattere sportivo, vedrà affrontarsi in un triangolare di calcio le formazioni composte essenzialmente da amici e ex colleghi: Asd Assocentauricalcio di Roma, Amici di Mauro- Siena "La Bilottiana" e la squadra della Questura di Siena. Appuntamento alle ore 15.00 per l'apertura dello stadio al pubblico.

Ospite di eccezione per l'evento: la "Fanfara della Polizia di Stato" che si esibirà in alcuni brani musicali prima del fischio di inizio del torneo, seguiti dai saluti istituzionali del Sindaco Silvia Chiassai Martini e delle autorità presenti, con interventi in ricordo proprio del Prof. Mauro Mancini Proietti.

L'ingresso è libero, e le eventuali offerte saranno interamente devolute, per volontà della famiglia, all'Associazione onlus "La Conchiglia" che si occupa di progetti benefici per la Chirurgia Pediatrica dell'Università di Siena.