I “luoghi parlanti”, appuntamento l'8 ottobre a Firenze

Firenze, 8 ottobre 2024 – Proseguono gli appuntamenti con il cartellone del dopo festival legato al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine in programma fino al 26 ottobre con il contributo della Fondazione CrFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. In arrivo, domani, martedì 8 ottobre (ore 15:30) all’Auditorium Al Duomo (via de’ Cerretani 54r) l’incontro "I luoghi parlanti". Le Case Museo come esperienza di dialogo fra città e pubblici diversi. Il volontariato e le associazioni culturali come risorsa attiva nella vita dei musei”. Promosso da Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli Aps, Associazione Musicale Kelis in collaborazione con Fondazione Romualdo Del Bianco e Fondazione Museo Horne, l’appuntamento vedrà la presentazione di "Case Museo Parlanti", progetto della Fondazione Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism che punta a contribuire alla valorizzazione delle case-museo di Firenze attraverso un percorso digitale e interattivo, rivolto sia ai residenti che ai visitatori della città. Vi hanno già aderito Palazzo Coppini, Casa Martelli, Museo Horne, Casa Vasari, Casa Siviero. L’iniziativa s’inserisce nel più ampio programma "Luoghi Parlanti" il cui obiettivo è quello di trasformare ogni angolo del territorio in una narrazione viva e accessibile, utilizzando le più moderne tecnologie di comunicazione (sistema già sperimentato con i Tabernacoli fiorentini e i luoghi della memoria di Padre Ernesto Balducci). Un itinerario digitale che guida l’utente alla scoperta delle case-museo fiorentine, attraverso contenuti originali, curati direttamente dagli enti gestori. Il progetto offre una modalità di fruizione che coniuga tradizione e innovazione: i visitatori potranno accedere alle informazioni grazie a una segnaletica dotata di codici Qr e chip Nfc consentendo ai visitatori di ottenere informazioni dettagliate sui luoghi tramite il proprio smartphone. Un’esperienza fruibile anche da remoto tramite pagine web dedicate e canali social. Sul tema interverrà Alessandro Belisario presidente Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli che presenterà il progetto sostenuto dagli Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli. A seguire tre storiche dell’arte: Monica Bietti (già direttrice del Museo di Casa Martelli) con “Il progetto di ricerca di beni mobili e immobili appartenuti alla famiglia Martelli di Firenze. Una banca dati on-line”, Lisa Corsi con “Quattro album fotografici della famiglia” e Cristiana Danieli che insieme all’archeologa Margherita Stisi parlerà di “Comunicare la storia attraverso il territorio: il racconto social dei tesori Martelli”. La parola quindi a Elisabetta Nardinocchi direttore della Fondazione Museo Horne con “La casa del collezionista. Il Museo Horne in dialogo con la città” e Carlotta Del Bianco presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco con “35 anni di viaggio per il Dialogo tra Culture: le collezioni espressione di gratitudine presenti in Palazzo Coppini”. Grazie alla Fondazione Romualdo Del Bianco “Case Museo Parlanti” sarà poi inserito nel programma del IV Festival Internazionale della Diversità delle Espressioni Culturali "The World in Florence" dall’11 al 13 novembre 2024. “Case Museo Parlanti” verrà quindi presentato a tutti i partner internazionali della Fondazione che ogni anno si ritrovano a Firenze per presentare i risultati dell’implementazione del progetto "Luoghi Parlanti" nei loro territori, evidenziando le potenzialità dello scambio di conoscenze ed esperienze su scala globale.