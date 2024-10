Halloween, il mistero della finestra sempre aperta a Firenze

Firenze, 31 ottobre 2024 – Questa è la notte di Halloween, la notte più paurosa dell’anno. Gli amanti del brivido, che vogliono lasciarsi affascinare da storie e leggende, non possono non fare tappa in piazza Santissima Annunziata. Qui c’è un palazzo nobiliare dotato di una particolarità. Rivolgendo lo sguardo al primo piano dell'edificio Budini-Gattai, sul lato destro in corrispondenza di un piccolo stemma di marmo, potrete osservare una finestra socchiusa. I fiorentini l'hanno ribattezzata “la finestra sempre aperta”: pare infatti che, ormai da molti secoli, i suoi scuri vengano sempre lasciati socchiusi. Secondo un'antica leggenda, un rampollo della famiglia Grifoni partì per la guerra verso la fine del '500. Dalla finestra del palazzo la moglie si affacciò per rivolgergli un ultimo saluto. La donna, disperata ma speranzosa di poterlo rivedere, cominciò a trascorrere intere giornate affacciata a quella finestra: l'uomo però non fece mai ritorno e la giovane morì vedova. Da qui in poi la tradizione si divide, riportando due finali diversi della storia: il primo sostiene che il vicinato, commosso dalla triste vicenda amorosa, decise di tenere la finestra sempre aperta in ricordo della donna che tanto tempo vi aveva trascorso. Altri raccontano che, non appena la persiana venne chiusa in seguito alla morte della vedova, dentro la stanza cominciarono a verificarsi strani fenomeni: le luci si spensero, i quadri si staccarono dalle pareti e i mobili iniziarono a spostarsi. Non appena la finestra venne riaperta, tutto tornò alla normalità. Secondo un'altra versione, lo sguardo della statua equestre di Ferdinando I de' Medici, collocata nella piazza poco lontano dall'edificio, sarebbe rivolto proprio verso la finestra sempre aperta. Si racconta infatti che quella finestra coincidesse con la camera di una donna della famiglia Grifoni, amata clandestinamente dal Granduca di Toscana e che, a causa della gelosia del marito, venisse obbligata a tenere gli scuri sempre chiusi.

Tour da brividi in centro

Sono tanti gli appuntamenti a Firenze per vivere Halloween. A cominciare da un tour “da brividi” per le vie del centro storico in compagnia di celebri fantasmi legati alla tradizione popolare fiorentina. È quello che attende i partecipanti dell’iniziativa “Halloween! Firenze… da brivido”, itinerario diventato ormai un must del cartellone di eventi del mese di ottobre di EnjoyFirenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, realizzate in compagnia di guide ed archeologi esperti, per condurre i visitatori tra i luoghi più insoliti della città. L’appuntamento è in programma oggi alle 20,30 e consiste in una suggestiva passeggiata notturna per strade e piazze di Firenze, in cui i partecipanti incontreranno personaggi della tradizione cittadina, tra i quali la Berta, la testa femminile pietrificata che sporge su un lato di Santa Maria Maggiore, Ginevra degli Amieri, la sepolta viva, fino al violento avventuriero Baldaccio D’Anghiari, che fu defenestrato da Palazzo Vecchio. Storie d’amore e vendetta nei luoghi che li ricordano e che portano con sé un senso di terrore e tenebra, un’antica paura innominabile. E alla fine un dolcetto, o scherzetto, per tutti. Obbligatoria la prenotazione allo 055.5520407 o a [email protected].

Una cena spettrale

I Pinguini Theater hanno organizzato per Halloween una cena spettrale. Appuntamento oggi alle ore 20:30, quando sarà possibile cenare nella suggestiva Villa Torre de Lari, via di Marignolle 29/c Firenze. Si può dunque essere ospiti nell'antica dimora della Vedova in nero, che ha delle strane abitudini, chissà quali siano e se coinvolgeranno gli ignari invitati. L'adrenalina dunque non mancherà e così il menù non potrà essere da meno: da cuori sanguinanti, a gustosi teschi con ragni, arrivando fino a cervello di panna cotta e lapide di cioccolata. Un'esperienza da gustare dall'inizio alla fine, dall'antipasto al dolce. Gli ospiti verranno serviti al tavolo da inquietanti personaggi: potrebbero trovarsi a cenare accanto ad un ragno gigante o a condividere una pietanza con uno zombie. Insomma una serata "tranquilla" e assolutamente da non perdere. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: 338 6024335, [email protected].

Sorprese al Mercato Centrale

Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume spaventoso. L'appuntamento è oggi dalle 19.30 al primo piano del mercato di San Lorenzo con zombie, vampiri e zucche. La serata sarà scandita dalla musica del dj set dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. La make-up artist Bianca Bonanno allestirà una postazione di trucco a tema aperta a tutti (per prenotazioni: [email protected] o 055 2399798).

Mistero in libreria

Messaggini, video, social, Spid, posta elettronica… ormai passa tutto dallo smarthpone. Anche gli incubi: per questo non poteva mancare un’antologia di racconti thriller incentrata su telefoni cellulari e dispositivi affini. Intitolata Misteri online, curata dal giallista Andrea Gamannossi e pubblicata da Mauro Pagliai, la raccolta contiene testi di Lino Addis, Milena Beltrandi, Sergio Calamandrei, Vario Cambi, Davide Gadda, Luca Londi, Paolo Mugnai, Paolo Romboni e Mirko Tondi, oltre allo stesso Gamannossi. Il libro sarà presentato oggi alle 18 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5) alla presenza di autori, curatore ed editore. Secondo un celebre noir del 1948, il terrore “corre sul filo”. In tempi di GSM, wireless e 5G, la paura è tutto intorno a noi, libera dai confini opprimenti delle vecchie linee analogiche. Questi racconti ci mettono in guardia dagli smartphone, ormai nostri compagni inseparabili, ma in definitiva vere e proprie armi a doppio taglio, che ci rendono individuabili e raggiungibili in ogni momento. “Essere tracciati sempre e ovunque”, si chiede Andrea Gamannossi, “essere tempestati da pubblicità a seconda delle nostre domande sui motori di ricerca e chissà quant’altro, è così piacevole? Vedere tutte le persone, in auto, per strada, al ristorante e ovunque sempre col cellulare in mano è davvero positivo?”. E così uno di questi apparecchi può diventare un mezzo di collegamento con altri mondi o dimensioni, o rivelarsi un’atroce strumento di tortura, o a volte un compagno da cui è impossibile separarsi, altre volte una trappola mortale.