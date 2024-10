Ponte di Ognissanti, i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 29 ottobre 2024 – Diversamente da quanto accade per altre festività, per il Ponte di Ognissanti i supermercati saranno per la stragrande maggioranza aperti. Poche le chiusure, qualche riduzione di orario nella giornata di venerdì 1 novembre 2024, quando dei punti vendita chiuderanno nel pomeriggio o qualche ora in anticipo.

Per quanto riguarda nello specifico Unicoop Tirreno, dei 71 negozi in Toscana, saranno chiusi solo quelli a Piombino, Principina a Mare, San Vincenzo Riva degli Estruschi, Marina di Castagneto Continental, Marina di Bibbona Le Esperidi, Follonica Golfo del Sole. Per i dettagli: www.unicooptirreno.it/punti-vendita.

Tutti aperti anche i supermercati Unicoop Firenze, anche in questo caso con qualche riduzione di orario: alcuni fanno mezza giornata, altri chiudono alle 20 anziché le 21. Per verificare l'orario: www.coopfirenze.it.

Aperti il 1 novembre e anche domenica 3 novembre i principali supermercati di Esselunga. Qualche esempio: il negozio di via di Novoli a Firenze, di viale da Vinci ad Arezzo e di via Cisanello a Pisa saranno aperti dalle 8 alle 20 entrambi i giorni festivi. Per consultare gli orari dei singoli punti vendita: www.esselunga.it/it-it/negozi.

Possibilità di fare la spesa anche nei punti vendita Lidl, Penny Market, Conad e Pam, con le catene che rimandano ai loro siti (lidl.it, penny.it e conad.it/ricerca-negozi, pampanorama.it/punti-vendita) per consultare orari e aperture straordinarie.