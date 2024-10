Firenze, 28 ottobre 2023 – Tutto pronto per Halloween, la festa più paurosa dell'anno, che è ormai celebrata anche in Toscana, dove sono tanti gli eventi organizzati per grandi e piccini. Sono tanti gli appuntamenti da ‘brivido’. Ecco alcune idee per trascorrere, nel segno del divertimento e delle sorprese, la notte 'horror' tra il 31 ottobre e il 1 novembre.