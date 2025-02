FolleMente: Paolo Genovese, Vittoria Puccini e Emanuela Fanelli incontrano il pubblico

Firenze, 25 febbraio 2024 – Razionali e romantici, istintivi e a volte folli. Ma chi comanda davvero la nostra mente? E come trovare l'equilibrio giusto per relazionarci con l'altro sesso? Se lo chiede Paolo Genovese, che dopo aver svelato bugie ed ipocrisie della vita di coppia nel thriller da camera e iphone "Perfetti sconosciuti" - 18 milioni di incassi, due David e il record assoluto di remake nella storia del cinema - indaga le sensibilità maschili e femminili al primo appuntamento. E con gli stessi risultati, perché "FolleMente" - in sala dallo scorso 20 febbraio - ha già incassato oltre 4 milioni di euro al botteghino, a pochi passi dal blockbuster della Marvel "Captain America: Brave New World".

Il regista farà tappa giovedì sera a Firenze con le due attrici Vittoria Puccini e Emanuela Fanelli per incontrare il pubblico al Cinema Principe (ore 20,15), al The Space Cinema Novoli (ore 21) e all'Uci Luxe Campi Bisenzio (ore 22): un'occasione speciale per raccontare il film, una commedia romantica girata quasi esclusivamente in interni dove assistiamo al primo incontro tra Piero (Edoardo Leo), insegnante di storia e filosofia recentemente divorziato e con una figlia piccola, e Lara (Pilar Fogliati), giovane donna rimasta sigle dopo la relazione infelice con un uomo sposato ed in cerca di partner teneri e affidabili.

Ma soprattutto osserviamo divertiti la battaglia che si svolge nelle loro teste: se da un lato i comportamenti di Piero sono azionati dal romantico Romeo (Maurizio Lastrico), il folle Valium (Rocco Papaleo), il razionale Professore (Marco Giallini) e l'erotomane Eros (Claudio Santamaria), quelli di Lara seguono le spinte della sognatrice Giulietta (Vittoria Puccini), la sensuale Trilli (Emanuela Fanelli), l'ideologica Alfa (Claudia Pandolfi) e l'istintiva Scheggia (Maria Chiara Giannetta). Tra reminiscenze da "Inside Out" della Pixar ed esitazioni vecchie e nuove - istinto o galateo? sincerità o mistero? romanticismo o sessualità? - un fuoco di fila di battute e situazioni esilaranti condite dall'invito a lasciarsi andare ed improvvisare, rifuggendo dai rispettivi cliché e autodefinizioni. Sceneggiato dallo stesso autore con Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, "FolleMente" è prodotto dalla Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e Disney +.