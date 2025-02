La guida ai film. Torna Genovese. Con Follemente

Torna nelle sale Paolo Genovese, già autore di grandi successi, prima in coppia con il collega Luca Miniero (Incantesimo napoletano) poi da solo firmando campioni d’incasso come Immaturi e Perfetti sconosciuti, film tutto italiano che è entrato nel guinness dei primati per il maggior numero di remake in tutto il mondo. Dalla Corea alla Cina, dall’Armenia al Vietnam: sono 25 remake, con altri due in lavorazione (uno turco prodotto da Ferzan Ozpeteck e diretto da Serra Yilmaz). Dopo quel clamoroso successo del 2016 non era facile per Genovese tornare ai film corali. Ecco Follemente, che potrebbe sbancare al botteghino, se non altro per il cast: tutti insieme Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Claudio Santamaria, Rocco Papaleo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi. Al cinema Eden alle 16, 18.15 e 21. Sempre all’Eden uno dei favoriti ai prossimi Oscar: The brutalist (alle 16 e 20) con uno straordinario Adrien Brody. E’ la storia di Laszlo Toth, ebreo ungherese sopravvissuto a Buchenwald ed emigrato negli Stati Uniti nel 1947. Avvertenze per gli spettatori: il film dura ben tre ore e quaranta. Una prima parte splendida e convincente non supportata da un secondo tempo all’altezza del primo. Completa la programmazione un bel film che arriva dall’Iran: Il mio giardino persiano (alle 16, 18.15 e 21): siamo a Theran, una donna sola e non più giovanissima, cerca disperatamente un nuovo amore o piuttosto un amico per sconfiggere la solitudine. Un incontro interessante ci sarà ma il destino sarà beffardo.

Al Terminale, altro film ambientato a Theran: Il seme del fico sacro, che oncorre per la Germania all’Oscar come miglior film straniero (oggi 15.30, 18.30 e 21.30, domani 15.15, 18.15 e 21.15). Per Cinefilante Cartoni gentili domani alle 10.30. Lunedì alle 21.15 e mercoledì alle 19 ecco Blur – To the end, martedì alle 21.15 MetJazz nella città e Mabuse Cineclub presentano Steve e il duca. Infine, al cinema Pecci Una viaggiatrice a Seoul con Isabelle Huppert (oggi 16.30, domani 16.15 sempre in versione originale), The girl with the needle (oggi 18.30, domani 21, sempre v.o.) e L’uomo di argilla (oggi 21.15 v.o. domani 18.15 in italiano).

Federico Berti