Firenze, Vincenzo Salemme in scena con Natale in casa Cupiello

Firenze, 18 novembre 2024 - Al teatro Verdi di Firenze va in scena Vincenzo Salemme.con Natale in casa Cupiello, da giovedì 21 a domenica 24 novembre. Vincenzo Salemme si fa portavoce della semplicità e dell’amore con i quali ha deciso di mettere in scena questo capolavoro del teatro italiano. Natale in casa Cupiello è un’opera teatrale tragicomica scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. È una delle commedie più conosciute del drammaturgo napoletano ed è considerata uno dei suoi lavori più brillanti. La scena si svolge nell’arco di circa cinque giorni nella casa della famiglia Cupiello, della quale vengono rappresentate la camera da letto (atti I e III) e la sala da pranzo (atto II). La vita teatrale di Vincenzo Salemme inizia entrando a far parte della compagnia di Eduardo, proseguita fino alla sua morte ed è andata avanti con il figlio di questi Luca De Filippo fino al 1992. “Ho conosciuto Eduardo nel 1977 a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai. Aveva sulle spalle lo scialle color vinaccia pallido, il costume di scena di Natale in casa Cupiello. Nel frattempo, sono diventato attore e la voglia di tornare in quella casa anni ‘40 non mi ha mai lasciato, così ho deciso di mettere in scena questo capolavoro e di farlo come ho imparato a fare questo mestiere, con semplicità e amore.” Maurizio Costanzo