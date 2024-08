Firenze, ultimo appuntamento al cinema all’aperto della Manifattura Tabacchi

Firenze, 23 agosto 2024 - In occasione dell’ultimo appuntamento della stagione di (Non solo) Cinema in Manifattura, un progetto di Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen, mercoledì 28 agosto, alle 21.15, nel Cortile della Ciminiera sarà proiettato Stracci (2021) di Tommaso Santi. Il docufilm esplora il tema della sostenibilità raccontando il percorso degli abiti usati, partendo dalla città di Prato. L’evento, realizzato in collaborazione con Rifò, brand pratese di moda sostenibile che produce abbigliamento con fibre rigenerate, verrà presentato da Niccolò Cipriani, founder del marchio, che proprio dal 28 agosto inizierà una collaborazione con Manifattura Tabacchi. Presso la reception dell'edificio B5, sarà infatti attivato un punto di raccolta di jeans in cotone e capi composti almeno al 95% in lana e cashmere che saranno rigenerati per creare nuovi capi sostenibili. Chi donerà, riceverà un buono per l’acquisto di un capo sullo shop online di Rifò. Inoltre, in occasione della proiezione di Stracci, l’ingresso al cinema sarà gratuito per chiunque donerà in cassa un capo di jeans almeno al 95% in cotone o un capo almeno al 95% in lana o cashmere. Durante la serata il pubblico potrà approfittare dell'offerta food and beverage dei cafè e ristoranti della Factory: Bulli&Balene, Po’Stò, Shake Café, Berberè, Hiroko, Cuchiss Lab e Bottega Biologica. Maurizio Costanzo