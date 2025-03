Firenze, tutto Mozart alla Fondazione Zeffirelli con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 11 marzo 2025- Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio concerto di sabato 15 e domenica 16 marzo (entrambi alle ore 16) alla Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica. Due appuntamenti nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 “Jeunehomme” composto per una pianista francese “giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994). A seguire la “Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201”: architettura elaborata, pervasa da uno spirito leggiadro in cui spiccano i singoli strumenti. L’apertura dei concerti sarà riservata, come di consueto, a un contemporaneo: della compositrice Sara Galanti verrà proposto il brano “Violandante”.

Costantino Catena si è formato al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno per poi perfezionarsi con Bruno Mezzena, Konstantin Bogino, Boris Bechterev e Aldo Ciccolini. Vanta un’intensa attività concertistica che l’ha portato ad esibirsi, tra gli altri, al Gasteig di Monaco di Baviera, al Conservatorio di Mosca e al Kennedy Center di Washington. Ha collaborato con Alessandro Carbonare, Franco Maggio Ormezowski, Gabriele Geminiani, Giuseppe Gibboni. Ha inciso numerosi CD e dal 2010 è recording artist per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo. Francesco D’Arcangelo è violoncellista e direttore d’orchestra. Ha fondato l’Ensemble Lirico Italiano e Salerno Sinfonietta, recentemente si è esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra della Basilicata con repertori che spaziano da Telemann a Schönberg, passando per Mozart, Verdi e Puccini. È direttore artistico della stagione Salerno Classica e del Concorso di composizione Francesco Mario Pagano. Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.