Firenze tra occupazione nazista e bombardamenti, mostra all'università

Firenze, 19 aprile 2024 - Uno sguardo sulla vita quotidiana dei fiorentini durante la Seconda Guerra Mondiale, in una città funestata dall'occupazione nazista e i bombardamenti delle Forze Alleate. Martedì 23 aprile nella Biblioteca Umanistica dell’Ateneo fiorentino verrà presentata la mostra di immagini “Firenze 1943-1944: la guerra nei disegni di Renzo Grazzini, con fotografie inedite della città” (ore 16.30 – Sala Comparetti, piazza Brunelleschi 4, Firenze). Ospitata dalla stessa Biblioteca, la manifestazione è organizzata da Unifi e curata dall’Associazione fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (Anmig) Firenze e l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) Oltrarno, con il coordinamento della Biblioteca Umanistica.

La rassegna – a ingresso libero – presenta venti pannelli con le riproduzioni di otto disegni grafici di Renzo Grazzini (1912-1990) e di dodici fotografie in bianco e nero, scattate nel marzo 1944 da una finestra del Seminario attiguo alla Chiesa di Cestello e conservate presso il Centro di Documentazione dell’ANPI Oltrarno. La mostra sarà presentata in un incontro aperto da Vincenzo De Marco, dirigente Unifi dell'Area per la Valorizzazione del patrimonio culturale a cui interverranno Alessandro Sardelli, presidente Anmig Firenze; Alessandro Pini, presidente Anpi Oltrarno; Marco Fagioli professore e critico d’Arte; Zeffiro Ciuffoletti, già docente di Storia Contemporanea dell’Ateneo fiorentino e presidente dell’Istituzione di Studi Firenze per l'Europa. L’esposizione, oltre a ricordare un tragico passato, intende anche offrire uno strumento di riflessione su quanto sta accadendo oggi alle popolazioni nelle città dell’Ucraina, del Medio Oriente e dell’Africa.

Maurizio Costanzo