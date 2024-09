Firenze, torna la Fiera della Ceramica in piazza Santa Croce

Firenze, 28 settembre 2024 – La Fiera Internazionale della Ceramica celebra il suo 25° anniversario in grande stile, sabato 5 e domenica 6 ottobre, in piazza Santa Croce. L'evento porterà 95 artigiani della ceramica da tutta Europa con le loro creazioni. Dagli oggetti d’uso comune a quelli di arredamento, le sculture, i gioielli, realizzati nelle tecniche e nei materiali più diversi, dalla morbidezza della maiolica, alla robustezza del grès, alla translucenza della porcellana, alle iridescenze dei lustri, alle ceramiche raku, la Fiera valorizza il lavoro dei ceramisti che porteranno l’eccezionalità dei loro manufatti.Organizzata dall'Associazione Arte della Ceramica e La Fierucola APS, la manifestazione non sarà solo un’occasione di vendita, ma offrirà un’esperienza immersiva nel mondo della ceramica, con laboratori per bambini, dimostrazioni e incontri tematici (dalle 10 alle 20).

La Fiera Internazionale della Ceramica festeggia quest’anno la sua 25esima edizione, nata a Firenze in Piazza SS. Annunziata nell’anno 2000 grazie alla visione e all’impegno di Sandra Pelli, Stefano Giusti e Fabrizio Tranquilli, con il sostegno dell’Associazione La Fierucola, ereditando la preziosa presenza internazionale avviata da Fabrizio, svoltasi per tre anni, dal 1994 ad Artimino, piccolo e conosciuto borgo in provincia di Firenze. La manifestazione da subito ha avuto un grande interesse e successo da parte di visitatori che nel corso degli anni, grazie all’impegno propedeutico e didattico della stessa, si sono appassionati, diventati intenditori e collezionisti di questa antica arte. Dichiara Stefano Giusti, presidente Arte della Ceramica: “La manifestazione fiorentina rappresenta un faro nel quadro italiano dell’arte ceramica e polarizza nelle due giornate dell’evento l’attenzione di esperti e collezionisti. “Mai avremmo creduto di raggiungere il quarto di secolo della manifestazione - - raddoppiando il numero degli espositori senza perdere la qualità e i principi cardine della manifestazione, che sostiene e promuove piccoli ateliers nazionali ed internazionali favorendo scambi, incontri, lavoro. Ci ispiriamo alla figura dell’artigiano artista che presenta il suo lavoro frutto di ricerca e di sperimentazione e che in un mondo spersonalizzato presenta direttamente il suo lavoro. La Fiera sarà una vera e propria galleria a cielo aperto”. Tra gli highlights di questa edizione il laboratorio di tornio, dove i visitatori potranno osservare da vicino il processo creativo e apprendere i segreti di quest'arte millenaria. Una delle peculiarità di questa mostra-mercato è la presenza degli autori delle opere esposte nei loro stand. I visitatori hanno la possibilità di incontrare i ceramisti, conoscerne le tecniche e i processi creativi, apprezzare la passione e l’abilità artigianale che si cela dietro ogni pezzo. Questo contatto diretto tra artisti e pubblico arricchisce l’esperienza della fiera, rendendola un momento di scambio culturale e umano. Durante la fiera verrà attivato lo “Sportello in Piazza del Lavoro Ecologico - Trasmettere Valori ed Esperienze'", con l’obiettivo di connettere i giovani alle realtà agricole e artigianali di cui desiderano far parte. L'iniziativa mira a favorire l'apprendimento diretto attraverso tirocini, soggiorni esperienziali, volontariato e woofing, promuovendo una visione orientata alla transizione sostenibile. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani opportunità di occupazione di qualità, in linea con le direttive del centro Europe Direct di Firenze e gli 'Youth Goals' dell'Unione Europea. Attività per bambini e dimostrazioni. Ad arricchire la due giorni, sono previste numerose attività che coinvolgeranno grandi e piccini. Nello specifico, i laboratori per bambini, in programma sabato pomeriggio (dalle 16 alle 18) e domenica (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18) offriranno l'opportunità ai più piccoli di avvicinarsi al mondo della ceramica, sperimentando in prima persona le tecniche base di lavorazione dell’argilla, favorendo così lo sviluppo della manualità e scoprendo allo stesso tempo il piacere di creare con le proprie mani (non occorre prenotare, è sufficiente presentarsi con un grembiule).

Un evento speciale si terrà sabato sera alle 19.30, quando verrà aperto il forno per la cottura di una grande scultura realizzata nell’ambito di un percorso di PCTO dai ragazzi del Liceo Alberti seguiti da Sandra e Stefano Giusti. Questo progetto rappresenta un esempio di come l'arte ceramica possa essere un mezzo di espressione e di collaborazione tra diverse realtà educative e artistiche. Rappresenta anche come l’interazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro possono dar vita a progetti stimolanti per i ragazzi e rappresentativi di una città come Firenze culla dell’Arte del passato ma che deve diventare fucina dell’arte contemporanea e del futuro, è dalla scuola che si inizia a coltivare passioni e competenze. Per maggiori informazioni scrivere a: [email protected].

I partecipanti in ordine alfabetico: Armanini Silvia, Bagetto Alberto, Baillon Sandrine, Studio Baldelli Arte, Bardelli Cinzia, Batini Valentina, Bednorz Karolina, Boccaron Raymond, Boin Emmanuèle, Bonechi Marco, Brambilla Rossana, Buzio Martina, Calderini Valentina, Campana Claudio, Enrica Campi-Massimo Voghera, Carter Joanne Marie, Chessa Dalila, Chiavegato Laura, Ciancaglini Fabio, Consoli Martina, Cucci Jacopo, Dalla Rosa Fabio, Davies Terry, Degli Innocenti Giampietro, Desplanche Eric, Donzelli Vanni, Fabbricatore Michele, Facci Antonella, Faletti Guido, Federici Sara, Ferrandi Luca,Rossoramina, Garnier Corinne, Di Martino Cristina, Gesù Ruggero, Giusti Sandra e Stefano, Gogala Barbara, Gueuriot Astrid, Guidotti Perla, Guillot Louise, Innocenti Stefano, Jensen Mia Kaolin, Krief Dafi, Lancellotti Angela, Landi Andrea, Leschiutta Lavinia , Maffucci Mariagioia, Mainardi Luca, Mantovani Sara, Marasso Livia, Marcadent Giuseppe, Marti Lidia, Martinello Nevenka, Mastromatteo Maurizio, Matchneva Daria, Menge Karoline, Mercedes Enne Maria, Migliori Giacomo, Miñambres Marta, Minini Elisabetta, Mocciaro Marta, Motta Riccardo, Draicchio Marica, Nadalini Leandro, Parati Manuele, Perrin Christine, Piani Laura, Piattino Cristina, Pisapia Claudio, Poloniato Diego, Pulvirenti Maria Grazia, Rauch Kerstin, Le Teglie di Montetiffi, Redditi Silvia, Ridolfi Enrico, Rigozzi Silvia, Sasso Elisa, Schaffner Sandra Lara, Sciancalepore Caterina, Staccioli Paola, Stocco Valentina, Tranquilli Fabrizio, Tripodi Mimmo, Valentini Sara, Van Der Linden Anna Maria, Venuta Yani, Cross Robert, Marcel Sophie, Zupè Kaja, Marta Monduzzi. L’organizzazione a cura di Arte della Ceramica Associazione di Ceramisti, l’Associazione La Fierucola APS, con il patrocinio del Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Officina Creativa by Artex, Osservatorio Mestieri d’Arte, Pubblicazione D’A Design e artigianato.