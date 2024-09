Firenze, torna il Mukki Day: lo stabilimento apre le porte a grandi e piccini

Firenze, 6 settembre 2024 - Torna il Mukki Day, uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, con visite, degustazioni, esperienze coinvolgenti e laboratori creativi. Il magico mondo degli amanti del latte di tutte le età, riapre le porte dello stabilimento di via dell’Olmatello 20, a Firenze. Appuntamento il 15 settembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per scoprire, divertendosi, i segreti e le qualità del latte. L’ingresso è libero e gratuito ed è possibile prenotare online le varie attività attraverso la pagina mukkiday.mukki.it. Mukki celebra quest'anno i suoi 70 anni con tante novità come l'area Training dove personal trainer coinvolgeranno gli adulti con divertenti sfide di allenamento per vincere la nuova bevanda proteica studiata per gli sportivi. Presso l'area Benessere sarà possibile ricevere spiegazioni dettagliate e assaggiare la linea dei prodotti funzionali: Benessere Cuore, Benessere Ossa, Linea e Benessere e Benessere Donna. Inoltre, raddoppia lo spazio dedicato al richiestissimo laboratorio di cucina Junior Mukki Chef, e nuovi attori e nuovi giochi animeranno l'Inventastorie della Mukki Merenda. Ma non è finita, saranno tanti e nuovi i gadget offerti ai partecipanti, quest'anno dedicati ai 70 anni di Mukki. Confermati il Mukki Lab, con esperimenti a tema latte, il Viaggio del Latte per percorrere la filiera del latte dalle stalle alla Centrale, il Mukki Art dove i piccoli artisti potranno liberare la loro creatività e lo stand dedicato al Mukki Bimbo, la linea di latte per l’infanzia. La Fabbrica del Latte sarà come sempre al centro della visita, per scoprire la storia di Mukki attraverso il suo museo e toccare con mano la genuinità della produzione garantita da un impianto all'avanguardia. Il Passaporto del Mukki Day, permetterà di raccogliere un timbro per ogni attività svolta e diventare, alla fine della visita, Cittadino Onorario di Mukkilandia. Al Mukki Bar sarà possibile assaggiare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, degustare la classica panna montata e tante altre delizie, oltre a provare i principali prodotti con le ultime novità Mukki. All’impegno sociale di Mukki è dedicata l’area degli Amici della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer. Proprio quest'anno, in occasione dei suoi 70 anni, Mukki ha donato 100.000 euro a sostegno di progetti di cura e accoglienza dei bambini; la donazione ha permesso l’acquisto di due ventilatori polmonari. Nello spazio Tetra Pak sarà possibile cimentarsi nuovamente nel riciclo creativo delle confezioni Mukki, stimolando così l'impegno al rispetto dell'ambiente, una sana abitudine da condividere in famiglia.