Firenze, Storie da cabaret: la 'serie teatrale' di Andrea Bruni in scena al Puccini

Firenze, 1 aprile 2025 - Sabato 5 aprile, al Teatro Puccini di Firenze, secondo appuntamento con “Storie da Cabaret”, la serie teatrale di e con Andrea Bruni dedicata all’arte ribelle “che è più del solo far ridere”. Vi siete persi la prima puntata? Nessun problema. Ogni serata ha un tema trainante e in apertura c’è un breve riepilogo. Origini, aneddoti, star e personaggi curiosi… Tutto ruota intorno al cabaret, straordinaria forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Dalle atmosfere bohémien dello Chat Noir al teatro dell’assurdo di Karl Valentin, dal Teatro dei Gobbi a Dario Fo, dai Gufi al Signor G. “Storie da cabaret” è un flusso narrativo che usa la leggerezza come strumento per avvincere il pubblico e condividere una storia dimenticata, preziosa: giovani visionari che avevano bisogno di un palco per raccontare se stessi. Prima dei social, prima della tv, valeva tutto su quei piccoli palchi..Con Andrea Bruni salirà sul palco un duo di musicisti d'eccezione, Alessandro Luchi e Lele Fontana, che evocheranno l'atmosfera folle e poetica dei primi cabaret. Inizio ore 21,30, produzione Associazione Zera. I biglietti (posto unico 12 euro esclusi diritti di prevendita) sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) e alla biglietteria del Teatro Puccini (gio/ven orario 16/19). Info www.teatropuccini.it e www.associazionezera.org. Andrea Bruni dopo essersi diplomato presso la scuola di recitazione teatrale “Il Genio della Lampada”, è diventato assistente di Maurizia Ronchi ed ha partecipato con la compagnia “Down Theatre” alla fondazione dello “Scantinato”, teatro fiorentino che ha sfornato numerosi talenti. Ha iniziato poi una carriera autonoma che ha portato i suoi spettacoli (“A viso aperto”, “Sarà Ora?Su il sipario!”, “Non mi va!”, “Le novelle di fine mese”) nei più importanti teatri italiani, come il Parioli di Roma piuttosto che l’Ariston di Sanremo. La sua ricerca espressiva lo ha fatto approdare poi al mondo della televisione, dove, partendo dalla stesura di testi comici, è diventato protagonista di importanti trasmissioni nazionali. E’ stato autore ed attore per “Sarà ora?”, “Domenica In”, "Buona Domenica", "L'anno che verrà" ,“Quelli che il calcio”, “Buldozzer - Pezzi di ricambio”, “Tintoria” (programma vincitore del Premio Satira),"Stiamo tutti bene". Nel 2006 vince il premio “Renzo Montagnani” come personaggio toscano dell’anno..Nel 2007 riceve la “Maschera d’argento” per il teatro, premio dedicato ad Ernesto Calindri, come personaggio emergente della stagione. In tv è stato personaggio fisso della Fiction di Rai 1, diretta da Cinzia Th Torrini, "Pezzi Unici" che è risultato campione di ascolti in prima serata. Tra le tante tappe della sua carriera, il 2022 si apre con il debutto di "Cabaret o quello che è" un omaggio alla storia del Cabaret.L'attività formativa di Bruni è in continua crescita e trasformazione. Accanto alle messe in scena degli spettacoli si sta sempre più affermando il suo metodo didattico. Con i suoi corsi incontra ogni anno centinaia di persone che intraprendono la "strada del palco", non solo per migliorare la propria capacità espressiva, ma soprattutto per conoscere nuove consapevolezze, nuove prospettive di bellezza. Maurizio Costanzo