Firenze Rocks si chiude con 110mila spettatori in tre serate

Firenze, 16 giugno 2025 - Il grido di Axl Rose “Welcome to the Jungle”, la cornamusa e i growl di Jonathan Davis, Billie Joe Armstrong che passeggia sui “Boulevard of Broken Dreams”… Fotogrammi, momenti e protagonisti di Firenze Rocks 2025. Il più importante Festival italiano si è chiuso domenica scorsa alla Visarno Arena di Firenze con un dato importante di pubblico, che ha toccato le 110.000 presenze sui tre giorni. Tre lunghe, calde, giornate che hanno visto la partecipazione di fan da tutta Italia e dall’ Europa. E soprattutto loro: Guns N’ Roses, Korn, Green Day, Falling in Reverse, Public Enemy, Weezer, Rival Sons, The Warning, Dirty Honey, Enter Shikari, Soft Play, Atwood, Shame, Bad Nerves, Punkcake, Revue, LOccasione. Leggende e nuovi talenti del rock, in tutte le sue declinazioni. “La qualità e lo spirito a Firenze Rocks non sono mai mancati. Dal 2017 ad oggi abbiamo sempre tenuto un livello altissimo - dichiara Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia - con line up d’eccezione anno dopo anno. Con questa edizione, però, possiamo dire di essere tornati anche ai grandi numeri, con un pubblico bellissimo dalla toscana, dall’Italia intera ma soprattutto internazionale. Arrivederci al 2026.” Il festival si è chiuso, ma Firenze Rocks continua: nelle prossime settimane contenuti esclusivi e interviste saranno disponibili sui canali social del festival e di Virgin Radio, la radio ufficiale. Firenze Rocks adotta misure eco-friendly con l’obiettivo di prevenire gli sprechi di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare, e favorendo opzioni di mobilità sostenibile. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.