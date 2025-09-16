Firenze, presentazione del libro ‘Di prossima pubblicazione’ al Teatro Niccolini

Scongiurare nuovi casi Biagi

Cosa FareFirenze, presentazione del libro ‘Di prossima pubblicazione’ al Teatro Niccolini
16 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Il 18 settembre l’incontro con l’autore Pietro Calabretta, a ingresso libero

Firenze, 16 settembre 2025 – Giovedì 18 settembre alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) Pietro Calabretta presenta il suo nuovo romanzo intitolato ‘Di prossima pubblicazione’. Introduce l’editore Antonio Pagliai. L’autore è una figura eclettica: pianista jazz e cantante di musica antica con concerti in Italia e all’estero, traduttore dei melologhi di Franz Liszt e Richard Strauss, è anche designer e artista contemporaneo con diverse mostre all’attivo, nonché appassionato collezionista di oggetti di modernariato. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, La Saggezza del Marabù, a cui sono seguiti Linee tendenzialmente parallele (2019), L’estinzione (2020), L’essenza dell’assenza (2021), L’essenza dell’estinzione del marabù (2022), Tessere o non tessere (2025). La sua ultima fatica è incentrata sulla figura di uno scrittore che, a seguito dell’ennesimo rifiuto ricevuto da un editore, si avventura nella nuova stesura di un suo manoscritto. Ha così inizio il lungo calvario di una scrittura che non riuscirà mai a superare il primo capitolo e a far decollare la trama. Il protagonista ingaggia un vivace duello psicologico con il lettore al servizio della casa editrice, la persona da cui dipenderà il destino del suo romanzo. La presentazione avviene nell’ambito del ciclo di incontri ‘Niccolitudini’, che non annoiano e durano poco. A ingresso libero.

