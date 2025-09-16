Firenze, in scena lo spettacolo di danza 'Twilight in the Round'

Scongiurare nuovi casi Biagi

Cosa FareFirenze, in scena lo spettacolo di danza 'Twilight in the Round'
16 set 2025
Cosa Fare
Andrà in scena il 16 settembre a Villa Bardini

Firenze, 14 settembre 2025 - Il Florence Dance Festival presenta 'Twilight In The Round', nato da una call for artists dedicata a coreografi e compagnie emergenti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo di danza andrà in scena martedì 16 settembre alle ore 18,30 presso Villa Bardini in Costa San Giorgio a Firenze. Nell'ambito del Florence Dance Performing Arts Festival, Call For Artists per coreografi e compagnie emergenti di danza. L’iniziativa si configura come un’esperienza straordinaria, capace di intrecciare arte, cultura e storia in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze: Villa Bardini. La splendida posizione panoramica di Giardino Bardini su Firenze tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, preserva in pieno centro città un luogo incontaminato. Da sempre, il Festival porta avanti una duplice missione: offrire al pubblico spettacoli di altissimo livello, ospitando i grandi protagonisti della danza contemporanea internazionale, e al tempo stesso valorizzare il patrimonio storico-artistico della città. Il programma di Twilight In The Round riunisce giovani coreografi e coreografe accuratamente selezionati, come Marco Russo Volpe (Italia), Yingyu Lyu (Cina), Lai Hung-chung (Taiwan), Tommaso Narcetti (Italia), Patricija Crnkovic (Slovenia), Michelle Scappa (Italia), accanto ad Angelo Egarese e Marga Nativo. Un mosaico di culture, visioni e linguaggi che rende questo appuntamento una vera vetrina internazionale sulle nuove frontiere della danza. Ideato dai direttori artistici Keith Ferrone e Marga Nativo, il progetto Twilight In The Round nasce dal desiderio di dare voce alle nuove generazioni della scena coreografica, favorendo l’incontro tra tradizione e sperimentazione, tra radici locali e orizzonti globali. Giunto alla terza edizione, ha permesso a centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo di potersi confrontare sui vari linguaggi della danza, creando una vera e propria comunità artistica. Si ringrazia per la collaborazione le istituzioni Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron oltre alle istituzioni sostenitrici del Festival: Fondazione CR Firenze, Mic - Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze Ingresso 10 euro, 8 euro ridotto UniCoop e under 25. Informazioni e biglietti: [email protected] - 055289276.

