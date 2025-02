Firenze, per San Valentino gli innamorati brindano sulla Torre di Arnolfo

Firenze, 7 febbraio 2025 - Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più richiesti dagli innamorati fiorentini: il brindisi sulla Torre di Palazzo Vecchio. Il 14 febbraio, in occasione della di San Valentino, festa degli innamorati, il Comune di Firenze e Fondazione MUS.E propongono un pomeriggio speciale dedicato a chi si vuole bene. A tutte le coppie, dalle 19 alle 20:30 (prenotazione obbligatoria, posti limitati) sarà data l’imperdibile occasione di visitare il camminamento di ronda e la Torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungerne la cima percorrendo la scala in pietra composta da 223 scalini che consente di giungere all’ultimo livello di avvistamento, da cui si gode di una meravigliosa vista a 360 gradi sulla città. Sul camminamento di ronda, allietati dall'esecuzione dei musicisti Giada Moretti e Mattia Catarinozzi al sassofono, sarà proposto un brindisi davvero speciale, grazie al supporto di Bistrot 74, ammirando una romantica vista di Firenze. La Torre di Arnolfo è uno dei monumenti simbolo della città, carico di fascino e storia. La Torre di Palazzo Vecchio infatti, che svetta a 95 metri di altezza, attribuita all'architetto Arnolfo di Cambio, accompagnata dal merlato camminamento di ronda, è il compimento del primo nucleo del Palazzo del Governo, edificato tra il '200 e il '300. All'interno della Torre si colloca una ripida scala in pietra di 223 gradini, parzialmente consumati dalle intemperie, che conduce alla sommità: a circa metà del percorso si apre una piccola cella, l'Alberghetto, dove furono imprigionati nel 1433 Cosimo il Vecchio e nel 1498 Girolamo Savonarola. Il ballatoio della cella campanaria, con merli ghibellini (a coda di rondine), è sostenuto da mensoloni con archetti ogivali, sopra il quale poggia un'edicola con archi a tutto sesto sostenuti da quattro massicce colonne in muratura sormontate da capitelli a foglie. Nella cella sono attaccate tre campane: La Martinella, che richiama i fiorentini ad adunanza, la campana del mezzogiorno, e la campana dei rintocchi (la più grande). Attorno ad una delle colonne si può vedere la scaletta a chiocciola che permette di salire sulla copertura. Sulla sommità si trova una grande banderuola (più di due metri d'altezza) a forma di Marzocco che tiene l'asta sormontata dal giglio fiorentino: si tratta di una copia, l'originale può essere ammirato in tutta la sua grandezza all'interno del palazzo. Per l’iniziativa pensata per gli innamorati fiorentini i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per l’accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi non è compreso l’accesso al percorso museale. L’iniziativa si terrà il 14 febbraio alle ore 19, alle 19.30, alle 20 e infine alle 20.30. Come precisa una nota stampa, la durata è 30 minuti e il costo è di 20 euro cad. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 055-2768224 oppure scrivere a questo indirizzo mail: [email protected].