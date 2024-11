Firenze, nasce il laboratorio permanente per adolescenti al Cantiere Florida

Firenze, 6 novembre 2024 – Un percorso di formazione teatrale con docenti d’eccellenza, completamente gratuito e aperto a ogni persona dai 14 ai 19 anni sul territorio. Al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R) nasce il laboratorio permanente dedicato agli adolescenti: dall’11 novembre ad aprile 2025 20 appuntamenti diretti dal pluripremiato attore e regista Marco Cacciola – storico collaboratore di Antonio Latella – e accompagnati da Laura Redaelli, responsabile della non-scuola del Teatro delle Albe, esperienza di pedagogia teatrale con base a Ravenna e oltre 30 anni di esperienza, modello in Italia e in tutto il mondo da Chicago a Dakar, da Caen a Rio de Janeiro fino alle Vele di Scampia. Il workshop, sostenuto dalla Fondazione Guido Franceschini – che dal 2009 promuove attività di valore civile e culturale in memoria di Guido Franceschini, scomparso a 18 anni in un incidente stradale – è creato in collaborazione con Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Teatro delle Albe. Un’occasione di confronto tramite il teatro, pensata per stimolare l’incontro e favorire il dialogo interculturale e l’inclusione sociale. Non solo: se il laboratorio vuole essere uno spazio democratico e paritario per ragazze e ragazzi di ogni cultura, provenienza e formazione, l’obiettivo è diventare anche strumento, per il pubblico che assisterà alla performance conclusiva, di osservare la realtà attraverso gli occhi dei cittadini di domani (iscrizioni aperte su www.teatroflorida.it). “Viviamo un momento storico in cui, soprattutto per gli adolescenti, è sempre più forte il bisogno di strumenti di espressione che tuttavia la società non vuole o non riesce a fornire. In questo senso il teatro diventa un dispositivo utilissimo”, spiega Cacciola. E prosegue: “L’idea del laboratorio è non avere limiti nel numero dei partecipanti, unire il centro alla periferia, accostare ragazze e ragazzi da background e situazioni sociali diverse. A volte il teatro può diventare un’attività elitaria, riservata a chi può permetterselo. Il nostro progetto è aprire questa possibilità a tutti. Non ci saranno selezioni, chiediamo agli interessati e alle interessate di partecipare a tre incontri e poi decidere se proseguire o meno l’esperienza. Fondamentale, oltre al supporto di Fondazione Guido Franceschini e all’ospitalità di Elsinor negli spazi del Teatro Florida, è l’apporto della non-scuola del Teatro delle Albe: struttura che vanta la maggiore esperienza in Italia per quanto riguarda il lavoro con gli adolescenti, con un metodo completamente basato sul mettersi a disposizione, sul creare un ambiente accogliente, sull’attività corale, sul divertimento, sulle scelte fatte insieme dal gruppo. Il lavoro sarà su un testo classico, ma lo riscriveremo completamente con i ragazzi in base a temi ed elementi interessanti per loro”. Maurizio Costanzo