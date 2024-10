Firenze, mostra mercato di piante e fiori alla Manifattura Tabacchi

Firenze, 18 ottobre 2024 – Una giornata dedicata alla natura in città tra piante, fiori, workshop e lezioni di botanica. Manifattura Tabacchi presenta Botanica Urbana, evento organizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura pensato per far riscoprire ad adulti e bambini la bellezza e l’importanza che ha il verde nei contesti urbani. Appuntamento, sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 19, gli spazi polivalenti della Factory ospiteranno una mostra-mercato di piante e fiori con varietà botaniche selezionate e presentate da esperti del settore, oltre ad un ricco programma di attività, tra cui: lezioni di botanica ideate dalla Società Toscana di Orticultura per approfondire la conoscenza del mondo vegetale, laboratori di cianotipia organizzati dall’Associazione Onouka ets e il workshop proposto da Shake Cafè. Tante le realtà fiorentine e toscane che nelle vie della ex fabbrica di sigari avranno modo di farsi conoscere e raccontare il loro rapporto con la botanica attraverso la loro offerta: Società agricola Rose Barni, presente con piante di rose in varietà, ibridi di thea, floribunde, rose antiche e rampicanti antichi e moderni; Le Vastità con fiori di carta crespa speciali: non copie dei fiori naturali, ma oggetti nuovi, piccole opere d’arte delicate, che traggono ispirazione dalla natura; Occhi di Rosa, Cavriglia con rose ed iris; NOP presenta Paper Garden collection: ogni fiore è un’opera d’arte unica, ispirata alla bellezza e alla delicatezza della natura, per giardini senza tempo; Invasate con ghirlande decorative di fiori secchi e stabilizzati, accessori per capelli di fiori secchi, bouquet di fiori freschi recisi e medagline per collane con soggetti botanici dipinte ad olio; Ermini e Mangani con una selezione di piante grasse; Azienda Agricola Florovivaistica Campolungo con collezioni di salvie, ipomee, erbacee perenni particolari; Flying Garden con kokedama; Floricoltura F.lli Susini con piante fiorite e verdi da esterno; Azienda agricola La Penta con sementi auto-prodotti e iris; I Campi di Ninfa con una selezione autunnale di piante acquatiche sotto forma di tinypond, Marimo e alcune cyperacee; Campinoti Leonardo con piante specie Tillandsia; Vivai Petreti Vinicio con arbusti da fiore, conifere, piante da siepe, da frutto, arte topiaria, piante rampicanti; Vivai Belfiore con piante da frutto di varietà antiche, rare e storiche; Circular Farm con funghi freschi del genere Pleurotus, Lentinula (shiitake) ed Hericium (criniera di leone), kit per la coltivazione di funghi, funghi essicati, micro-ortaggi, misticanze asiatiche; Botanica Informale e Il Chiosco dei Ciompi con fiori locali stagionali e fiori durevoli; Azienda Agricola Alessandro Pippi con peonie, sterlizie, banani, piante da ombra, echinacee, begonie, monstere e tricolor ibisco; Growing Art Terrariums con terrarium e paludarium. Durante la giornata il pubblico potrà inoltre scoprire le tre mostre d’arte contemporanea in corso in Manifattura Tabacchi e l’ampia offerta food&beverage con i ristoranti, bistrot e caffetterie presenti nella Factory; gli store e gli atelier di abbigliamento, design, sport e benessere presenti in Manifattura Tabacchi rimarranno aperti fino alle 19.