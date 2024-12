Firenze, l’arpista Sofia Agosta in concerto per Careggi in Musica

Firenze, 15 dicembre 2024 - Domenica 15 dicembre, alle ore 10.30, ultimo appuntamento del 2024 all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) per la stagione concertistica “Careggi in Musica”, promossa dal 1999 dall’Associazione A.Gi.Mus. Firenze. Si esibirà in concerto Sofia Agosta all’arpa, vincitrice del progetto Attraverso i Suoni, che proporrà un programma con musiche di Scarlatti, Saint-Saens, Haendel, Pierné. Il concerto, a ingresso libero, verrà trasmesso in streaming sul canale Youtube di A.Gi.Mus. Firenze, al fine di renderlo visibile anche ai pazienti ricoverati all’ospedale di Careggi. L’iniziativa, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, è stata finanziata grazie ad una campagna di crowdfunding su Eppela parte del progetto “Msd CrowdCaring”, sostenuto da Msd Salute. Attraverso i Suoni è un innovativo progetto promosso da A.Gi.Mus. e Fondazione CR Firenze che offre ogni anno ai giovani musicisti selezionati un percorso di avviamento della propria carriera lavorativa che prevede un premio in denaro, una serie di concerti in Toscana e nel resto d’Italia e strumenti preziosi quali un tutoraggio per la cura della comunicazione, dei social e per lo sviluppo dell’auto imprenditorialità, la costruzione del proprio sito internet, un book fotografico professionale, incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, master e lezioni individuali. Sofia Agosta ha iniziato a studiare arpa all’età di sette anni attraverso il metodo Suzuki; ha continuato a studiare l’anno successivo alla Scuola di Musica di Fiesole per altri tre anni con la prof.ssa Susanna Bertuccioli. Nel 2016 ha iniziato a frequentare il corso preaccademico del conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con la prof.ssa Patrizia Pinto e tutt’ora frequenta lo stesso conservatorio con la prof.ssa Antonella Ciccozzi. Nel frattempo frequenta il liceo musicale Dante di Firenze. Ha partecipato a diversi concorsi, tra i quali è stata vincitrice al concorso Internazionale di Massa per tre anni consecutivi e al Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”. La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze.