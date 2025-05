Firenze, 'Ladri in fuga': gioco di ruolo a Palazzo Vecchio

Firenze, 27 maggio 2025 - Cinque ladri si nascondono fra i visitatori del museo di Palazzo Vecchio dopo aver rubato un documento custodito nell’archivio del palazzo e i visitatori dovranno destreggiarsi tra enigmi e misteri per trovare i colpevoli del furto. Si intitola Ladri in fuga" l'appuntamento conclusivo – fissato per sabato 31 maggio dalle ore 15 - del lavoro del Gruppo Teens 2025, il gruppo di giovani adolescenti amico dei musei e della cultura, nato nell’ambito dei percorsi Pcto delle scuole secondarie di secondo grado attivo da anni grazie all'impegno della Fondazione Mus.e, dei Musei Civici Fiorentini e di Palazzo Medici Riccardi, anche grazie al sostegno di Unicoop Firenze.

L'attività-gioco di quest'anno - aperta a tutti dai 15 anni in su, con la possibilità di organizzarsi in squadre di massimo 6 persone - è nata grazie allo studio e alla creatività di alcuni studenti del Liceo statale Niccolo Machiavelli, che per l'intero anno scolastico hanno frequentato i musei cittadini, li hanno visitati, studiati, approfonditi e interpretati in forma personale, dando vita a un progetto inedito e originale rivolto ai più giovani e non solo.Un'originale avventura tra le sale di Palazzo Vecchio, dove i partecipanti saranno invitati a risolvere enigmi e misteri per individuare la soluzione finale.

I cinque “ladri” si nascondono fra i visitatori del museo dopo aver rubato un documento segreto, fondamentale per la successione al potere della famiglia dei Medici. I partecipanti potranno creare la loro squadra (max 6 persone) e trovare i colpevoli, risolvendo ad uno ad uno gli enigmi. Il progetto Teens 2025 è teso ad avvicinare i giovani al patrimonio fiorentino in modo personale e attivo, promuovendo la co-progettazione di eventi dedicati ai loro coetanei all'interno dei musei, in stretto dialogo con la storia de luoghi e con le loro collezioni. Per chi: per tutti dai 15 anni. Quando: sabato 31 maggio dalle ore 15 (ingressi ogni 15 minuti) Dove: Museo di Palazzo Vecchio. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. La prenotazione è fortemente consigliata: [email protected] e 055-0541450.

Maurizio Costanzo