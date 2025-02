Firenze, la Sinagoga e il museo ebraico aprono le porte a tre visite guidate speciali

Firenze, 6 febbraio 2025 - Tre nuovi appuntamenti dedicati a tre differenti argomenti da approfondire per immergersi nella cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 9 febbraio alle ore 11 il focus dedicato al sefer Torah tra scrittura e tradizione. Durante questa visita sarà possibile scoprire com'è fatto un rotolo della Torah, come viene scritto, chi lo scrive e quando e come si legge. Domenica 16 febbraio alle ore 11 si terrà una visita speciale interamente dedicata alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze. Una guida specializzata condurrà i visitatori attraverso i secoli alla scoperta della storia della Sinagoga di Firenze dalla fondazione fino ad oggi. La Sinagoga, inaugurata nel 1882, è uno degli esempi più significativi in Europa dello stile esotico moresco con elementi arabi e bizantini, che caratterizza sia l’esterno, con l’imponente facciata rivestita di lastre di travertino bianco e di pietra calcarea rosa, la cupola centrale e quelle delle torri laterali rivestite in rame (in origine dorate), i portali in legno di noce, sia gli interni e gli arredi in legno. Della necessità di un Tempio adeguato alla Comunità fiorentina si iniziò a discutere già alla fine del 1847, ma le difficoltà di disporre di somme sufficienti bloccarono per diversi decenni qualsiasi iniziativa. Decisivo, nel 1868, fu il testamento del Cav. David Levi, che legò le sue sostanze alla costruzione di un “Tempio monumentale degno di Firenze”. Nel novembre 1870 furono incaricati del progetto gli architetti Falcini, Treves e Micheli. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo verrà affrontata la ritualità delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo. Domenica 23 febbraio alle ore 11 l'ultimo appuntamento del mese e dell'anno dedicato alla storia e l’evoluzione stilistica del Porta besamim, il porta spezie utilizzato a conclusione dello Shabbat (Sabato), la festa più importante dell’Ebraismo. A chiusura del Sabato durante il rito dell’Havdalah il profumo sprigionato dalle spezie contenute all’interno del Porta besamim aiuta a rendere più dolce la separazione fra il giorno di festa (Sabato) e quello feriale. Un argomento che sarà affrontato grazie ai numerosi esempi presenti nel Museo e attraverso la tavola di Shabbat allestita al primo piano. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona (gruppi al massimo di 30 persone), per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18).