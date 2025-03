Firenze, in scena ‘Una stagione all’inferno’ ispirato all’opera di Rimbaud

Firenze, 23 marzo 2025 – Al The Square, venerdì 28 e sabato 29 marzo, alle ore 20.45, sarà protagonista “Una stagione all’inferno”, il viaggio oscuro di un poeta maledetto dalla caduta alla consapevolezza. Dimitri Milopulos rilegge Rimbaud in un’esperienza teatrale che esplora il dualismo dell’animo umano, tra verità e menzogna, tra luce e ombra, tra il desiderio di volare e il peso della caduta. Un viaggio nelle profondità dell’anima, tra poesia e dannazione, alla ricerca di un senso che forse non esiste. "Una stagione all’inferno", ispirato all’opera di Arthur Rimbaud, prende vita sulla scena attraverso la visione e l’interpretazione di Dimitri Milopulos. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Limonaia ETS, è una discesa agli inferi e al tempo stesso un’indagine sulla creazione poetica e sul tormento interiore dell’artista. Rimbaud racconta la caduta di un’anima – la sua, la nostra – smarrita, ingannata e destinata alla perdizione. Nessuna redenzione, nessuna via d’uscita: solo la cruda esposizione della dannazione, senza soluzioni né assoluzioni. Eppure, tra le pieghe di questo percorso, si insinua una riflessione profonda sulla propria opera, una ricerca di consapevolezza che diventa anche un confronto con il passato e il futuro della propria esistenza. Dimitri Milopulos, autore e interprete dello spettacolo, rielabora il testo originale componendo una nuova drammaturgia che restituisce teatralmente le storie e le suggestioni dell’opera di Rimbaud, senza snaturarne la potenza poetica. Attraverso una fusione di brani tratti da "Una stagione all’inferno", poesie e lettere dell’autore francese, l’attore e regista si immerge nei versi rimbaudiani per restituirli al pubblico con autenticità e intensità.