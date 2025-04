Firenze, in scena Only Maurizio Battista

Firenze, 10 aprile 2025 - Da qualche giorno è nelle sale con il film “Tu Quoque”, di cui è protagonista. Ma Maurizio Battista non perde il contatto diretto con il suo pubblico: la trionfale tournée “Only Maurizio” lo riporta venerdì 11 aprile sul palco del Teatro Cartiere Carrara, per l’ennesimo bagno di folla e il pieno di risate. I biglietti (posti numerati da 32 a 55 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Attraverso il suo occhio dissacrante, Maurizio Battista ripercorre la propria vita, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita. Non mancano – come di consueto – momenti di riflessione. A modo suo. Battista trasforma lo spettacolo in un’esperienza irripetibile, confermandosi maestro della risata, la cui comicità continua ad emozionare, sorprendere e affascinare. Di origini ciociare (il padre, Antonio, era di Arce) è nato a Roma nel quartiere di San Giovanni, dove tuttora abita e dove, da ragazzo, ha lavorato nel bar della sua famiglia. Ha iniziato a fare teatro nel 1978 e ha esordito in televisione nel 1989 partecipando come comico alla decima edizione di Fantastico affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. All'inizio degli anni novanta Pippo Baudo lo volle come comico nel programma Partita doppia in onda su Rai 1. Dopo questa esperienza abbandonò la televisione e iniziò la carriera di attore, prendendo parte al film TV Caramelle (1995). Tornò in televisione nel 1996, riscuotendo un buon successo con la partecipazione al Dopofestival di Sanremo. Nel 1999 approdò all'emittente privata Europa 7, partecipando allo show satirico Seven Show. Nello stesso anno riprese l'attività teatrale. Dal 2001 iniziò a fare teatro con il suo primo show, Vatte a fidà, al Teatro Sistina a Roma. Da allora la sua carriera si divise tra teatro e programmi televisivi. Nel 2003 tornò in televisione su LA7 nel programma comico Assolo. Nel 2004 andò in onda su Rai 2 il suo one-man show Era meglio da piccoli in due puntate. Nel 2004, a Mediaset, partecipò al programma comico Colorado, rimanendovi sino al 2007, per poi tornare sporadicamente nelle edizioni successive. Nella stagione 2006/07 fu co-conduttore di un'edizione di Buona Domenica su Canale 5. Nello stesso anno tornò in Rai, prendendo parte al programma Quelli che il calcio per due edizioni, sino al 2009. Dal 2009 al 2011 condusse su Rai 2 per tre edizioni il suo show Sempre più convinto. Nel 2010 prese parte ai programmi Domenica In, prima nella rubrica condotta da Sonia Grey e Luca Giurato, dopo in quella di Lorella Cuccarini, Voglia d'aria fresca, sempre in veste di comico, e Ballando con le stelle come concorrente dove, nonostante l'eliminazione avvenuta alla prima puntata, acquistò un proprio spazio comico. Nel 2012 condusse per quattro puntate Il mio secondo matrimonio in onda su Rai 2. Nel 2013 tornò con lo show Tutte le strade portano a... in quattro puntate in onda su Rai 2. A settembre 2014 condusse Striscia la notizia insieme a Leonardo Pieraccioni, per una settimana. Dal 2016 iniziò il sodalizio con Comedy Central, dove portò il suo Battistology. Nel 2017 gli venne affidata la copertina comica del programma DiMartedì. Nel 2018 partecipò alla terza edizione del Grande Fratello VIP come concorrente, dove si ritirò ufficialmente il 13 ottobre. Il 27 dicembre dello stesso anno fu la volta di Io sono Battista su Italia 1. Nel 2019, a gennaio, fu ospite del talk Non è l'Arena su LA7, a giugno e luglio ospite fisso nel programma La sai l'ultima? su Canale 5, mentre a dicembre protagonista dello show Natale a casa Battista, trasmesso da Rai 2 e replicato la settimana dopo da Rai Premium. Nel 2020 tornò in prima serata su Rai 2 con il suo one-man show Poco di tanto targato Ballandi Entertainment. Maurizio Costanzo