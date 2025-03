Firenze, in scena la commedia Karma che esplora il senso del destino

Firenze, 1 marzo 2025 – Il 3 marzo alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Puccini è in programma "Karma", una commedia che esplora temi profondi come la reincarnazione e il destino. Due anime, dopo innumerevoli vite, si ritrovano in un limbo tra una vita e l'altra, cercando di dare un senso al loro passato e futuro. I protagonisti Andrea Bosca e Gaia Aprea portano in scena una performance intensa e coinvolgente, dando vita ai due personaggi con grande maestria. Karma di Xavi Moratò ha la regia di Alessandro Maggi, la traduzione è di Alessandro Maggi, scene e costumi sono di Lorenzo Russo Rainaldi, light designer Marco Palmieri. “ Il termine “Karma”, secondo la Treccani, indica, “nella terminologia religiosa e filosofica indiana, il frutto delle azioni compiute da ogni vivente. Esso - spiega Alessandro Maggi - determina una diversa rinascita nella scala degli esseri, e gioie o dolori durante la vita seguente".

E Karma si intitola questa commedia, che parte da un antefatto originale: dopo chissà quante esistenze trascorse in chissà quali epoche e luoghi, due anime si ritrovano a convivere in un mondo indefinito e cercano risposte sul loro passato e sul loro futuro, durante la transitoria permanenza tra una vita e l’altra. Chi sono stati? E in chi si reincarneranno? Ma soprattutto perché vivono insieme in questo tempo di passaggio? Il mistero è fittissimo, ma gradualmente nuovi elementi vengono a galla, mentre quell’epoca parallela mostra sempre più quali sono le ferree regole da rispettare per determinare il processo di reincarnazione possibile.

Drammatico, comico, profondo, ironico e sarcastico, il filo che lega i due personaggi della pièce è come la vita stessa: un pianoforte di colori dalle più diverse sfumature. Xavi Moratò, autore catalano tra i più rappresentati in Spagna, pluripremiato, è già approdato ai palcoscenici italiani, con grandi apprezzamenti grazie alle sue cupe e taglienti commedie dalle forti tinte noir. A farlo conoscere in Italia, e a mettere in scena i suoi testi, ha pensato il regista Alessandro Maggi, anche traduttore del testo. In scena due eccellenti interpreti come Gaia Aprea e Andrea Bosca. È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Puccini aperta dal giovedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; si possono acquistare anche nei punti vendita Box Office Toscana e Ticketone, e online su www.teatropuccini.it. Informazioni al numero 055.362067. Maurizio Costanzo