Firenze, il polo sul sabbione di Santa Croce. Evento unico nella casa del calcio storico

Firenze, 4 giugno 2024 – “Firenze Polo Tribute at Piazza di Santa Croce”: il 12 giugno avrà luogo un evento unico nel suo genere, una partita di polo nel centro della città. In piazza Santa Croce, dove ogni anno si svolge il calcio storico fiorentino, le nazionali di polo di Italia e Francia, battaglieranno sulla stessa sabbia, calpestata solo pochi giorni prima dai calcianti fiorentini. Il Team Italia, ex Campione d’Europa 2021, agli ordini del coach Franco Piazza e capitanato da Stefano Giansanti, con Giordano Flavio Magini e Goffredo Cutinelli Rendina s’incontrerà mercoledì alle ore 18.30 sul “sabbione” di piazza Santa Croce con la nazionale francese composta da Elouan Badarello, Come Dubois e Jules Legoubin e guidata dal coach Matthieu Delfosse. La partita amichevole tra la nazionale italiana e quella francese sarà una partita di arena polo: un polo giocato in uno spazio limitato, recintato da mura o in un contesto storico. La contesa vede protagonisti solo tre cavalieri in campo, anziché i canonici quattro. Il programma prevede alle 17:30 una partita dei veterani del calcio storico, riuniti nell’associazione 50 minuti, mentre alle 18.30 avrà luogo la partita di polo tra Italia e Francia. L’evento è realizzato in occasione di Pitti Immagine Uomo, in collaborazione con U.S. Polo Assn. e la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

U.S. Polo curerà il dresscode dell’evento, fornendo ai giocatori un vestiario speciale, come la polo USPA con i colori di ciascuna squadra (bianco, rosso, azzurro e verde) e un kit speciale per le due squadre. “L’idea di portare lo sport del polo, Dna del nostro brand, nel cuore della città grazie a una delle manifestazioni più amate dai fiorentini, il Calcio storico, nasce come celebrazione dell’anno olimpico” spiegano gli organizzatori. “Un evento che ha radici antichissime e che per la prima volta offre la possibilità di realizzare una partita di Arena Polo in Piazza Santa Croce, teatro di inestimabile bellezza, che per una sera diverrà scenario di uno sport che vanta origini altrettanto antiche”, fanno sapere da U.S. Polo Assn. “Siamo molto contenti di presentare questo progetto e faremo un evento unico per il nostro brand, mai fatto prima e sicuramente unica anche per Firenze”, ha dichiarato ai giornalisti Lorenzo Nencini Responsabile progetto U.S. Polo Assn.