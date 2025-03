Firenze, il fisico Paul J. Steinhardt ospite all’università per Unifi Chairs

Firenze, 6 marzo 2025 - Continuano anche nel 2025 gli incontri di Unifi Chairs, il ciclo di appuntamenti con premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama inaugurato per il centenario dell’Università di Firenze e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Quarto ospite di Unifi Chairs sarà il professore di Fisica e Astrofisica dell’Università di Princeton Paul J. Steinhardt. La sua ricerca riguarda la fisica delle particelle, l’astrofisica, la cosmologia, la fisica della materia condensata e la geoscienza. Insieme al direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Luca Bindi, lo scienziato statunitense ha descritto il primo quasicristallo naturale, trovato in un piccolo campione di roccia conservato nel Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino, e ha guidato una spedizione in Russia alla ricerca di materiali quasicristallini. Il primo incontro, martedì 11 marzo al Campus scientifico di Sesto (ore 15 – Aula Magna del Dipartimento di Fisica e Astronomia, via Sansone 1), sarà il seminario per studenti intitolato “The Second Kind of Impossible: The Quixotic Search for Natural Quasicrystals”, introdotto dal direttore del dipartimento Duccio Fanelli. La lezione descriverà le decennali avventure alla ricerca dei quasicristalli – materiali insoliti con simmetrie un tempo ritenute impossibili per la materia – attraverso una delle storie scientifiche più particolari mai avvenute. L’incontro sarà in lingua inglese. Giovedì 13 marzo nell’Aula Magna del Rettorato (ore 17 – piazza San Marco 4, Firenze) si terrà l’incontro pubblico “Time to Take the 'Big Bang' out of the Big Bang Theory? È ora di eliminare il ‘Big Bang" dalla teoria del Big Bang?”. L’evento sarà aperto dai saluti della rettrice Alessandra Petrucci e dall’introduzione a cura di Luca Bindi, per poi focalizzarsi sulla Teoria del Big Bang discutendone le principali prove astronomiche. Il fisico statunitense esplorerà la possibilità di “sostituire” il Big Bang con il Big Bounce – il Grande Rimbalzo, un evento che collega un precedente periodo di contrazione all’attuale periodo di espansione – avanzando l’ipotesi che possa accadere anche in futuro. L’incontro sarà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. Prima di Steinhardt, per il ciclo Unifi Chairs sono stati ospiti dell’Ateneo il premio Nobel per l’Economia 2021 Guido W. Imbens, l’interprete e drammaturga Monica Guerritore e il sociologo e docente dell’University of Glasgow Desmond McNulty. Maurizio Costanzo