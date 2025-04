Firenze, il film Arsa in anteprima al cinema della Compagnia

Firenze, 5 aprile 2025 - Il nuovo film del duo artistico Masbedo in anteprima al cinema La Compagnia, martedì 8 aprile, alle ore 19 alla presenza del cast. Masbedo è un duo artistico di spicco nel campo della ricerca dell’arte visuale e dell’immagine in movimento internazionale, formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. I Masbedo, che con il loro lavoro vanno ad indagare sull’ibridazione dei linguaggi artistici - video, installazione, immagini in movimento, performance, teatro d’avanguardia, sound design – hanno individuato nel rapporto tra cinema e arte un’area di ricerca privilegiata, letta come spazio di fusione degli elementi socio – antropologici con quelli intimi e poetici. Dopo il primo film Tralalà (del 2012, girato in Islanda, nel quale si denuncia la crisi del sistema economico occidentale), Masbedo presentano in sala, in anteprima a Firenze, il loro secondo lungometraggio, Arsa. L’anteprima del film Arsa si terrà al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), martedì 8 aprile, alle ore 19.00, alla presenza del cast, in versione originale (italiano) con sottotitoli in inglese. Protagonisti del film sono due giovani, Arsa e Andrea, che si muovono nello scenario naturale dell’isola di Stromboli, andando ad esplorare il tema del lutto e della perdita. Arsa (Gala Zohar Marinucci) ha integrato la figura paterna attraverso il suo rapporto con l’immaginazione e la creatività. Andrea (Jacopo Olmo Antinori), invece, non ha ancora affrontato il dolore della perdita e la sua presenza sull’isola rompe l’equilibrio di Arsa, costringendola a confrontarsi con nuove emozioni e pulsioni. In Arsa tornano i temi raccontati da Masbedo nel primo film, Tralalà: l’isola, il rapporto con la natura incontaminata, la critica al consumismo del mondo occidentale. Arsa vive gli antipodi della società, recuperando gli scarti che il mare restituisce alla terra, trasformandoli in qualcosa di nuovo e significativo. Questo atto di recupero e trasformazione è letto di registi come un gesto di resistenza, un modo per indagare la vita in uno spazio e tempo altro, nell’imperfetto e nel dimenticato. Nel cast anche Tommaso Ragno, Lino Musella, Giovanni Cannata, Luca Chikovani, Michele Sinisi, Maziar Firouzi, Matilde Schiaretta. “Il nostro obiettivo, come registi” – hanno dichiarato i Masbedo – “è che il pubblico senta intensamente questo viaggio. Ogni immagine è pensata per offrire un’esperienza sensoriale unica, che non cattura solo la bellezza incantata di Stromboli, ma anche i mondi interiori dei personaggi. L’isola, con la sua energia selvaggia e potente, non è solo lo sfondo della storia: è un personaggio vivo, che respira e si evolve insieme ai protagonisti, modellando le loro emozioni e le loro sfide. Le difficoltà incontrate durante le riprese hanno aggiunto ulteriore profondità alla figura di Arsa. Lei incarna la resilienza: come l’isola, trasforma ogni cosa, anche la più difficile, in qualcosa di nuovo e vitale. È il suo canto, che si perde tra le onde, un invito a fare lo stesso”.