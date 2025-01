Firenze, i Rotary Club celebrano la festa della bandiera al Cinema la Compagnia

Firenze, 4 gennaio 2025 - Torna, come tradizione, la festa della bandiera promossa dal Rotary Distretto 2071 Toscana. La manifestazione più importante si svolgerà il 7 gennaio 2025 al teatro della Compagnia di Firenze, ma anche altri Club, come quello di Massa Marittima, daranno vita ad iniziative per celebrare il nostro Tricolore nel 228esimo anniversario. Il programma fiorentino, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 18.30 e il titolo della manifestazione è “La bandiera che ci unisce: storia e anima del popolo italiano”. Scrive il Governatore Pietro Belli nell’invito: “C’è qualcosa di straordinario che accade quando il Tricolore si innalza al cielo. I suoi colori raccontano storie antiche e sogni moderni: il verde della speranza, il bianco della purezza e il rosso di un sacrificio che pulsa ancora nelle nostre vene. Sotto questa bandiera sono nati capolavori che il mondo intero ci invidia: quadri che parlano al cuore, invenzioni che illuminano il futuro, gesti atletici che sollevano gli animi, imprese che attraversano confini. È la stessa bandiera che unisce le nostre voci, a volte dissonanti, ma mai prive di passione. L’Italia non è perfetta, lo sappiamo. Ma è proprio in questa imperfezione che troviamo la sua bellezza, la sua anima. È il Paese di chi sogna e lotta, di chi cade e si rialza, di chi continua a credere, nonostante tutto, nel valore di quei tre colori. La bandiera è più di un simbolo: è un invito. A riscoprirci parte di una storia che ha ancora tanto da scrivere, a credere che ogni piccolo gesto può rendere grande un Paese. Sventolarla significa riconoscere che, al di là delle difficoltà, apparteniamo a qualcosa di unico. E allora celebriamola. Perché essere italiani è, prima di tutto, un atto d’amore”. Il programma prevede il benvenuto del Governatore Pietro Belli, il saluto delle autorità, quindi “Parla la bandiera: l’orgoglio di essere italiano”. Quindi, ospiti e premiazioni degli atleti olimpionici con accompagnamento della Scuola di musica di Campi Bisenzio diretta dal maestro Massimo Barsotti. La Festa del Tricolore di Massa Marittima è promossa dai Club delle Aree Maremma 1 e 2. Si svolgerà a partire dalle 16.30 nella Sala San Bernardino. Il programma prevede l’esibizione della Compagnia sbandieratori e musici della Società dei Terzieri Massetani, il concerto della Banda di Follonica, il concerto del Coro polifonico minatori Santa Barbara, la conferenza sul “Linguaggio delle Bandiere” e “L’arte di maneggiare le insegne” a cura di Oris Carrucoli. Al termine cena conviviale.