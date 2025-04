Firenze, i Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 10 aprile 2025 - Un 2025 di grandi novità per i Negrita. Archiviate le celebrazioni per i 30 anni di carriera, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich ripartono dal nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” e da un attesissimo tour che martedì 15 aprile li porterà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. I biglietti (posto unico 46 euro) sono disponibili online su www.vivaticket.com. Dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati” andranno ad affiancare i grandi successi che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia componendo così la scaletta del “Negrita - Canzoni Per Anni Spietati Tour”. Pau, Drigo e Mac saranno affiancati sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. L’atteso concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa. A sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, “Canzoni Per Anni Spietati” rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. Si tratta di un disco di reazione che esplora la contemporaneità con uno sguardo critico e profondo, nato dall’urgenza di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto, senza compromessi. L’obiettivo è quello di affermare la diversità e l’indipendenza di pensiero, offrendo un punto di vista che si rivolge a una categoria dimenticata di frequente, quella dei liberi pensatori: un popolo non rappresentato che osserva il mondo con una lettura attenta e indipendente. Mettendo insieme i brani di “Canzoni per Anni Spietati”, si ha una visione del mondo completa perché il disco riflette il desiderio della band di fotografare, in modo crudo ma autentico, le difficoltà del vivere oggi. La voglia di fuga e la disillusione sono tra i temi centrali di questo lavoro, che si pone come una riflessione lucida su una società segnata da un crescente senso di disorientamento e da un diffuso odio sociale. L’album si configura quindi come un’opera politica (e non partitica) nel senso più profondo del termine, affrontando cioè le questioni che riguardano la collettività e le sue sfide quotidiane senza schierarsi se non dalla parte delle menti autonome. Il sound del disco è estremamente eterogeneo, con radici profonde nel folk internazionale ma arricchito da influenze che spaziano oltre i confini di un genere preciso. Il folk, infatti, è la matrice della composizione, ma non degli arrangiamenti, che si muovono in direzioni diverse e sorprendenti. L’italianità resta fortemente presente soprattutto nella forma canzone. Si tratta di un concept letterario più che musicale, in cui le parole diventano l’elemento di connessione tra i brani. Ogni canzone si lega all’altra, dando vita a un progetto in cui il filo conduttore è rappresentato dalle tematiche affrontate. Tra le sorprese del disco spiccano due omaggi importanti, scelti per il loro valore simbolico e per la loro profonda connessione con le tematiche centrali dell’album. Il primo è “Song to Dylan”, un brano ispirato a Bob Dylan, figura emblematica del cantautorato ribelle e poetico che rappresenta da sempre la voce degli outsider. La band, attraverso questo omaggio, richiama quello stesso spirito di libertà creativa e di riflessione profonda che attraversa l’intero disco. Il secondo omaggio è una reinterpretazione di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori, un classico della canzone d’autore italiana che affronta, con profondità e sensibilità, la complessità dell’identità nazionale. La band sceglie di rileggere questo brano alla luce delle nuove tensioni sociali e culturali, offrendo una versione capace di dialogare con il presente. Nel suo insieme, l’album si presenta come una narrazione coerente e coinvolgente, capace di offrire una visione completa del mondo contemporaneo. Un disco pensato per chi ha ancora voglia di ascoltare con attenzione, per chi cerca nella musica non solo intrattenimento, ma anche uno spunto di riflessione profonda. Un progetto che merita un’attenzione particolare, non solo per il valore intrinseco delle canzoni, ma anche per il momento storico in cui viene pubblicato. “Non serve chissà quale grado di sensibilità per capire quando il mondo che ti ha cresciuto sta scivolando verso una deriva tossica preoccupante. Le opzioni per un artista sono due. O si gira dall’altra parte guardandosi la punta dei piedi o prende di petto la situazione denunciando, con le armi che ha, quello che non va. Con “Canzoni per Anni Spietati” abbiamo deciso di non far finta di niente, conveniente o meno che sia. Buon ascolto.” – Negrita. “Negrita - Canzoni Per Anni Spietati tour” è prodotto e organizzato da MC2Live. Radio Capital e Rockol sono media partner del tour.