Firenze, i Negramaro presentano il nuovo album ‘Free love’ alla Feltrinelli

Firenze, 22 novembre 2024 - I Negramaro presentano a Firenze “Free love” il nono album in studio dei negramaro disponibile in digitale, cd e vinile. Appuntamento alla libreria Feltrinelli il 25 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son sono gli ospiti presenti nel disco. Lunedì 25 novembre alla Libreria Feltrinelli di piazza della Repubblica alle ore 17:30. Le collaborazioni del disco sono frutto di amicizie e legami artistici che durano nel tempo: con Elisa i negramaro avevano già lavorato in “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”, con Jovanotti in “Cade la pioggia” e “Safari”. Con Fabri Fibra la collaborazione arriva dopo un lungo periodo di stima reciproca, cominciato dieci anni fa con alcuni messaggi condivisi sui social, nei quali Giuliano e Fibra hanno espresso il loro desiderio di scrivere qualcosa insieme. Malika Ayane è l’artista per cui Giuliano ha scritto “Come foglie”, “Niente”, “E se poi”; insieme hanno interpretato “La canzone del sole”, durante la serata cover a Sanremo 74. Sono prime collaborazioni artistiche, ma amicizie di lunga data, quelle con Niccolò Fabi e Tiziano Ferro. Con Niccolò Fabi, Giuliano ha duettato in una diretta social sulle note di “Delicate” di Damien Rice, durante il lock down. Con Tiziano Ferro, ha fatto emozionare lo Stadio San Nicola di Bari sulle note di “Non me lo so spiegare” ed “Estate”. Sono nuovi incontri quelli con Aiello e JJ Julius Son. Aiello è stato ospite di N20 Back Home, il concerto evento di Galatina, organizzato nel 2023 per festeggiare i vent’anni della band e tuttora disponibile su RaiPlay. Gli altri ospiti che si sono esibiti con la band sono: Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Ariete, Rosa Chemical, Ermal Meta, sangiovanni, Samuele Bersani, Fiorella Mannoia, Diodato, Samuel. JJ Julius Son -autore della hit “Way down we go” da oltre un miliardo di streaming- rappresenta la novità assoluta del disco. La band islandese di cui è membro, dal sound rock blues e la voce profonda di Jokull Juliusson, portano tutta la vigorosa energia nel pezzo che, insieme al sound caratteristico dei negramaro, esplode nel mantra “Free Love”. Ripetuto quasi ossessivamente, “Free Love” è anche la title track del disco e rappresenta appieno le nuove radici dei negramaro ed è un video, per la regia di Tiziano Russo, girato sulle suggestive vette del Monte Bianco a 3466 s.l.m., con la collaborazione di Skyway Monte Bianco, noto anche come il tetto d’Italia. Maurizio Costanzo