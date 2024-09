Firenze, Giorgio Vasari a Palazzo Vecchio: al via visite guidate e letture teatralizzate

Firenze, 13 settembre 2024 - Proseguono le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari (1574-2024). Il Comune di Firenze e MUS.E promuovono un programma di iniziative ed eventi tesi a valorizzare e far conoscere questi due importanti protagonisti della storia fiorentina e il loro indissolubile connubio. Un sodalizio fertile tra il duca e l’artista, ma anche rispetto e confidenza reciproci, che li rivelano legati da profonda amicizia. Dopo il successo degli appuntamenti primaverili ecco il programma per l'autunno, che permetterà al pubblico di conoscere meglio queste due iconiche figure dando voce alla storia.

A partire dal 15 settembre fino al 29 dicembre, ogni domenica alle 10 e alle 11:30, nel Museo di Palazzo Vecchio, i visitatori potranno partecipare alle visite guidate teatralizzate intitolate Guidati da Giorgio Vasari. Questa esperienza immersiva permetterà al pubblico di entrare nel vivo della politica culturale del Duca Cosimo I de’ Medici attraverso un dialogo interattivo con l’artista e architetto Giorgio Vasari, interpretato in una performance teatrale. Vasari racconterà in prima persona la sua esperienza come architetto della Fabbrica Medicea e illustrerà al pubblico le grandi opere realizzate per la residenza ducale, offrendo uno sguardo unico sul suo contributo all’arte e all’architettura del tempo. (durata: circa un’ora e un quarto). Parallelamente, ogni sabato dal 28 settembre al 21 dicembre, alle ore 11:30, il Museo di Palazzo Vecchio ospiterà le letture teatralizzate tratte dalle celebri Vite de più eccellenti architetti, pittori e scultori di Giorgio Vasari. Queste performance, ispirate alle parole dello stesso Vasari, daranno vita alle storie di alcuni degli artisti che hanno contribuito alla costruzione e decorazione del Palazzo Vecchio.

Tra gli appuntamenti, spiccano le narrazioni dedicate a figure come Arnolfo di Cambio (il 28 settembre), Michelozzo (il 5 ottobre), Donatello (il 12 ottobre), Domenico Ghirlandaio (il 19 ottobre) e Leonardo da Vinci (il 26 ottobre). La serie proseguirà a novembre e dicembre con altri grandi artisti del Rinascimento, come Baccio Bandinelli (9 novembre), Michelangelo Buonarroti (16 novembre), Benvenuto Cellini (23 novembre), Agnolo Bronzino (30 novembre), Francesco Salviati (7 dicembre), Cristoforo Gherardi (14 dicembre), per concludersi il 21 dicembre con un omaggio allo stesso Giorgio Vasari. Ogni lettura sarà preceduta da una breve visita tematica alle opere d'arte di ciascun artista, che il pubblico potrà ammirare nel contesto delle stesse sale che furono una volta la residenza ducale di Cosimo I. Ogni evento avrà una durata di circa un’ora e un quarto. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 055 2768224 Maurizio Costanzo