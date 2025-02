Firenze, in mostra i gioielli fiorentini del film Conclave

Firenze, 14 febbraio 2025 - L’arte orafa fiorentina brilla sul grande schermo grazie alla Bottega Orafa Penko, che ha realizzato oltre 500 creazioni per il film "Conclave" del regista Premio Oscar Edward Berger e il cui lavoro è stato riconosciuto con sei candidature ai Golden Globes e undici ai Critics Choice Awards, inclusa quella per i migliori costumi: appuntamento lunedì 17 febbraio ore 10.30 con l’evento promosso da Fondazione Romualdo Del Bianco "I Gioielli per Conclave: tra Simbologia e Potere” presso lo storico Palazzo Coppini, museo delle espressioni di gratitudine, Golden venue e sede storica della Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism, un evento speciale per presentare alla città di Firenze alcune delle straordinarie opere create per la pellicola, sottolineando il ruolo chiave della maestria artigianale italiana nel panorama cinematografico internazionale.

In programma una mostra con l’esposizione dei gioielli creati per il film e un approfondimento sulle tecniche artigianali con Riccardo Penko, la proiezione del documentario "The Making of – I Gioielli per il film Conclave", un viaggio nel processo creativo dei pezzi firmati Penko, e una conferenza con l’annuncio della Candidatura al Premio Eccellenza Italiana con la partecipazione di Massimo Lucidi, giornalista e presidente del premio. Sarà presente anche Jacopo Vicini, assessore con deleghe a Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e Congressi (info: [email protected]). L’evento a Palazzo Coppini celebra non solo l’arte di Penko, ma anche la sua candidatura all’XII edizione del Premio Eccellenza Italiana, promosso dalla Fondazione E-Novation presieduta dal giornalista internazionale Massimo Lucidi. Questo prestigioso riconoscimento mette in luce i talenti italiani che si distinguono nel mondo, consolidando l’importanza del saper fare artigianale come valore culturale universale.

La Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism sostiene questa candidatura nell’ambito della sua missione di tutela e promozione delle eccellenze artigianali, riaffermando Firenze come centro di riferimento per l’arte orafa. La Fondazione, impegnata nella valorizzazione del patrimonio e nella costruzione di ponti culturali, sottolinea l’importanza di preservare e trasmettere le competenze artigianali storiche, trasformandole in ambasciatrici di un dialogo interculturale che supera i confini nazionali. Per il film "Conclave", la Bottega Orafa Penko ha creato croci cardinalizie, anelli e gemelli, contribuendo a definire l’estetica e l’atmosfera della pellicola. La Bottega, fondata da Paolo Penko e portata avanti con passione con la moglie Beatrice e con i figli Alessandro e Riccardo, rappresenta una delle massime espressioni dell’arte orafa fiorentina. Attraverso tecniche antiche come l’incisione a bulino, il traforo e la cesellatura, la Bottega ha dato vita a gioielli e oggetti d’arte sacra e civile, tra cui il celebre Sigillo della Pace e il Fiorino d’Oro, simboli della città di Firenze.

Dopo l’evento fiorentino, la Bottega Orafa Penko sarà protagonista della 20ª edizione di "Los Angeles, Italia – Promoting The Best of Italy 2025", un festival internazionale che celebra l’eccellenza italiana nel mondo. La presenza di Penko a Hollywood rappresenta un’eccezionale opportunità per valorizzare l’arte orafa fiorentina e il suo legame con la grande industria cinematografica. "Qui si respira la creatività e la maestria degli artigiani fiorentini - dichiara Jacopo Vicini, assessore con deleghe a Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e Congressi - riconosciuti tra le eccellenze a livello mondiale. Firenze affonda le sue radici in una tradizione artigianale secolare, che continua a rinnovarsi dando vita a creazioni uniche per qualità e bellezza. Vedere i gioielli della Bottega Orafa Penko nel film Conclave è un grande motivo di orgoglio per la nostra città, che ancora una volta si conferma simbolo di eccellenza nel mondo.”

"Siamo onorati di ospitare a Palazzo Coppini questo evento straordinario, che celebra l’incontro tra l’eccellenza artigiana fiorentina e il cinema internazionale - aggiunge Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco - La Bottega Orafa Penko è un simbolo di continuità tra passato e futuro, dimostrando come la tradizione possa dialogare con l’innovazione per mantenere vivo e attuale il valore culturale del nostro artigianato. La Fondazione Romualdo Del Bianco sostiene con convinzione la candidatura della Bottega Orafa Penko al Premio Eccellenza Italiana, riconoscendo in essa un esempio virtuoso del patrimonio immateriale che intendiamo valorizzare. Firenze è da secoli un punto di riferimento mondiale per le arti e i mestieri, e questo evento ne è una testimonianza concreta: il nostro saper fare continua ad affascinare e ispirare il mondo. Con il nostro impegno in Life Beyond Tourism, vogliamo trasformare ogni forma d’arte in un ponte tra culture, riconoscendo nell’artigianato non solo un’eredità da preservare, ma un linguaggio universale capace di generare dialogo e comprensione reciproca."

"Firenze è universalmente riconosciuta come culla dell’arte e dell’artigianato, e la Bottega Orafa Paolo Penko incarna perfettamente questa tradizione - dichiara Massimo Manetti presidente della Camera di commercio di Firenze e del Consorzio dello Storico Mercato Centrale - mantenendo viva una maestria che affonda le radici nel Rinascimento e che continua a evolversi con straordinaria sensibilità contemporanea. L’esposizione a Palazzo Coppini dei gioielli creati per “Conclave” rappresenta un’importante vetrina per il saper fare fiorentino, dimostrando come l’eccellenza artigiana possa dialogare con il cinema internazionale e contribuire alla costruzione di atmosfere visive uniche. La partecipazione di Penko alla ventesima edizione di Los Angeles Italia – Promoting the Best of Italy 2025 è un ulteriore riconoscimento del valore dell’arte orafa fiorentina nel mondo, portando a Hollywood il simbolo di una tradizione che sa rinnovarsi senza perdere la propria identità. Questo evento conferma il ruolo di Firenze come punto di riferimento globale per la cultura, l’arte e l’artigianato, rafforzando il legame tra il nostro patrimonio storico e la scena internazionale”.

E ancora Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-novation: ”La Bottega Orafa Penko incarna perfettamente quel modello di eccellenza e sostenibilità che rende uniche al mondo le piccole imprese familiari italiane. Tramandando di generazione in generazione valori come bellezza, autenticità e innovazione, queste realtà raccontano la storia del nostro Paese, che fin dal Rinascimento trova in luoghi straordinari come Firenze la sua massima espressione. La Fondazione E-novation, in sinergia con la Fondazione Del Bianco, si impegna a tutelare e promuovere questo patrimonio economico e culturale, proteggendo i territori dal rischio di perdita d’identità. Per questo, siamo profondamente grati e ammirati dal lavoro della Famiglia Del Bianco, che da oltre 40 anni si dedica con passione alla promozione del dialogo interculturale attraverso iniziative concrete all’insegna della pace e della bellezza.” “Siamo molto grati alla Fondazione Romualdo Del Bianco per aver proposto la nostra candidatura per questo importante riconoscimento - dichiara Riccardo Penko - che valorizza l’artigianato non solo fiorentino ma italiano nel suo senso più esteso e completo. Non vediamo l’ora di poter raccontare tutto il lavoro che c’è stato dietro alla realizzazione dei gioielli per il film Conclave”. Da oltre trent’anni la Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism promuove il dialogo tra culture e la valorizzazione dei territori attraverso i siti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Quest’attività ha posto le basi per lo sviluppo della filosofia Life Beyond Tourism: contribuire alla diffusione di valori universali quali il rispetto e l’armonia fra i popoli, per trasformare l’esperienza del viaggio da semplice occasione di svago in momento di incontro, in opposizione al concetto di turismo di massa. Nasce così la rete interculturale che ha portato alla creazione del Museo Fondazione Del Bianco, a Firenze, presso Palazzo Coppini dove sono esposti oggetti provenienti da tutto il mondo, simbolo di stima e amicizia. Ad oggi la rete Life Beyond Tourism conta la collaborazione e il coinvolgimento di oltre 550 istituzioni da 111 paesi, tra cui Azerbaigian, Repubblica Ceca, Giappone, India, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Marocco, Polonia, Russia, Slovacchia, Taiwan e Regno Unito.

Maurizio Costanzo