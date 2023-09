La Leopolda si trasforma in una maxi ludoteca con il FirenzeGioca

Firenze, 30 settembre 2023 – Amanti del gioco da tavolo, non perdetevi l’appuntamento di domani, primo ottobre, alla Leopolda. FirenzeGioca OFF va infatti in scena nell’ambito della mostra per i 50 anni di Unicoop Firenze. Voilà dunque una giornata dedicata al gioco, in tutte le sue forme. L’iniziativa, ad ingresso libero, sarà dalle 10 alle 19. Ed è pensata per le persone di tutte le età.

Negli oltre 1000 metri quadrati dedicati alla manifestazione, sarà presente un’area family, con i giochi dell’Ingegneria del Buon Sollazzo, ma anche lo spazio dove scoprire i cinque giochi finalisti del Gioco dell’Anno, l’ambito premio che Lucca Comics&Games assegnerà durante il prossimo Festival, dal 1 al 5 novembre 2023.

Fra le novità dell’edizione di quest’anno, la possibilità di trovare una versione test di Prosperia, il gioco da tavolo dedicato ai percorsi educativi di Unicoop Firenze e prodotto da Whitesock, che racconta un approccio alla società che da capitalista può diventare cooperativo. Il gioco mette al centro il piccolo centro abitato di Prosperia che sta nascendo: qui saranno i membri della sua comunità a decidere quale strada prendere, se scegliere l’individualismo e correre dietro ai propri affari o diventare una comunità cooperativa responsabile e solidale. Il gioco è disponibile anche nella versione digitale multiplayer nei maggiori app store e sarà presentato dai suoi ideatori che non solo lo spiegheranno, ma lo faranno conoscere da vicino.

Il gioco Prosperia verrà presentato alle 16: alla presentazione saranno presenti Vincenzo Santalucia, game director di Whitesock; Ennio Bilancini, professore di economia all'IMT Scuola Alti Studi di Lucca e direttore del GAME Science Research Center eTommaso Perrulli, responsabile progetti sociali di Unicoop Firenze, con la moderazione di Dieci. Ma sarà possibile testare la novità durante tutta la giornata.

Spazio poi ad una maxi ludoteca per divertirsi tra decine di giochi: si potrà essere maghi, investigatori, guerrieri ed esplorare mondi diversi attraverso i giochi da tavolo o quelli di ruolo. A completare l'esperienza ludica, ci saranno inoltre giochi educativi e didattici, incontri, talk e focus su inclusività e accessibilità nei tavoli da gioco.

La mostra sui 50 anni di Unicoop Firenze

La mostra, che occupa interamente lo spazio della Stazione Leopolda, è allestita con spazi a tema, installazioni video, un'area dedicata alla Fondazione Il Cuore si scioglie, uno spazio Bibliocoop, un Coop.fi temporaneo e un punto ristoro: in calendario, un ricco programma di eventi, alcuni riservati ai dipendenti della cooperativa, alle scuole e alle sezioni soci Coop, e altri aperti a tutti e sempre gratuiti. La mostra è l'occasione per festeggiare con soci, clienti e cittadini l'importante traguardo dei cinquanta anni, raccontando la storia della cooperativa, della Toscana e un po’ anche dell’Italia.