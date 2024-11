Firenze, evento per gli appassionati del vino al Mercato Centrale

Firenze, 15 novembre 2024 - "Un’occasione unica per degustare vini di qualità insieme ad un menù completo e variegato, proveniente da diverse botteghe che fanno parte dell’offerta del primo piano del Mercato Centrale di Firenze": come si legge in una nota è il secondo della serie di appuntamenti enogastronomici al Mercato Centrale condotti da Emanuela Fadon dell’associazione culturale Dodicicalici. L’appuntamento si terrà mercoledì 27 novembre ed è dedicato a tutti i fiorentini e agli appassionati di vino. Il menù è molto ricco e prevede diverse bontà di varie botteghe che fanno parte della grande offerta del Mercato Centrale: dai mini-arancini misti al ragù e al prosciutto di Carmelo Pannocchietti alle verdure fritte di Martina Brilli, dalla pasta fresca della famiglia Michelis alla proposta di carne e finger di tartare di Dennys Rodriguez, per poi concludere con il dessert di David Bedu. Questi deliziosi piatti saranno inoltre accompagnati da un vino bianco, un vino rosso e un vino rosato. La cena sarà a buffet e il vino sarà servito dal banco del bar del ristorante.