Firenze, Enrico Brizzi in scena con ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’

Firenze, 9 settembre 2024 - Uno dei casi letterari di fine millennio, un romanzo generazionale intriso di rock e ribellioni adolescenziali. A trent’anni dalla pubblicazione di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, Enrico Brizzi torna a raccontare la storia del vecchio Alex e della splendente Adelaide, così come avveniva nel 1994. Lo scrittore bolognese sarà domenica 15 settembre all’Ultravox Firenze (ore 21 – ingresso libero) per un reading-concerto che lo vedrà al fianco della band The Perfect Cousins.

Un tour celebrativo che precede di pochi giorni l’uscita di “Due” (HarperCollins Italia), sequel di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” in cui Enrico Brizzi riannoda i fili tra Alex e Aidi. Come sono cambiati nel corso degli anni? Quali strade hanno preso le loro vite? All’Ultravox per la buona musica, ma anche per food & drink di qualità: aperitivi, cocktail, pizze, hamburger, pollo fritto e patatine… Tutti i giorni dalle ore 18, ingresso libero. Info, programma e aggiornamenti su www.ultravoxfirenze.it, www.facebook.com/UltravoxFirenze e www.instagram.com/ultravoxfirenze. All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto tramvia e autobus.

Per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia. La stagione 2024 di Ultravox Firenze è realizzata in collaborazione in collaborazione con Autolinee Toscane e sostenuta da Intesa Sanpaolo, Toscana Aeroporti, Estra e Prinz. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 del Comune di Firenze. Maurizio Costanzo