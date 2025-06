La vita lungo la salita, la poesia di Pelliccioli

Firenze, 1 giugno 2025 - Nel concerto del tempo del poeta Marco Pelliccioli è un’esperienza di vita, complessa e semplice insieme. Unisce passato e presente, giovinezza ed età adulta, in un quadro storico dagli anni Settanta ad oggi. Le poesie, edite da Mondadori, saranno presentate martedì 3 giugno, alle 17.30, alla Libreria Salvemini (in piazza Salvemini 18). Raccontano nostalgie e malinconie, ma anche pietas per deboli ed emarginati, desiderio di vita, speranza nel futuro.

"Tutto - è stato osservato al Premio Letterario Camaiore, dove Pellicioli ha avuto una menzione speciale - in una compatta visione emozionale, che annovera anche riflessioni su ingiustizie e opportunità, e su spontaneità e ipocrisie".

C'è delicatezza e interpretazione di quella che potrebbe apparire una piccola cronaca: "In sella al suo triciclo rosso / pedalava contro la tempesta / avvolto nella giacca a vento / le gambe attorcigliate / a spingere i pedali. / Chi si affacciava non capiva / la sua corsa solitaria / ma la pioggia scrosciava, / evaporava, sulla faccia / di lui che non fugge davanti al suo dolore / ma disegna con amore un inno / alla vita lungo la salita". Con l'autore, Giuliana Nuvoli che introdurrà e coordinerà la presentazione.