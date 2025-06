Galleria dell’Accademia, al via le aperture serali straordinarie

Firenze, 2 giugno 2025 - La Galleria dell’Accademia di Firenze prolunga il suo orario d’apertura nelle serate d’estate. Dal 3 giugno fino al 22 luglio, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21.15). Un’iniziativa che è stata molto apprezzata negli anni precedenti, poiché permette ai cittadini fiorentini e ai turisti di tutto il mondo di godersi una passeggiata notturna all’interno della Galleria per ammirare sotto una nuova luce le sue collezioni permanenti Le sculture di Michelangelo attendono i visitatori al tramonto, ma l’apertura prolungata fino alle ore 22 è una splendida occasione per apprezzare anche gli altri capolavori esposti nel museo. Tra questi, la collezione dei dipinti dei maestri fiorentini dal Duecento al Cinquecento, tra le più importanti e ricche a livello internazionale. Adiacente alla sala del Colosso, dominata dal bozzetto in terra cruda del Giambologna, raffigurante Il Ratto delle Sabine, si trova la saletta dedicata al Quattrocento che custodisce due capolavori come il cosiddetto Cassone Adimari dello Scheggia, fratello di Masaccio. Particolarmente prestigiosa è la collezione di dipinti a fondo oro dal Duecento al primo Quattrocento della Galleria dell’Accademia di Firenze, con esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali il Maestro della Maddalena, Giotto, il Maestro della Santa Cecilia, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Andrea Orcagna, Nardo di Cione, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi. Non meno ricco è il settore della pittura del Quattrocento, rappresentativo dell’arte tardogotica e di quella rinascimentale, filoni che nella Firenze dei primi trent’anni del XV secolo si diffusero in maniera parallela. Sul versante tardogotico spicca il nucleo più importante al mondo di opere di Lorenzo Monaco. La pittura rinascimentale è rappresentata da opere di Paolo Uccello, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi. Molto apprezzata anche la Gipsoteca – che custodisce i ritratti in gesso di Lorenzo Bartolini e di Lorenzo Pampaloni – e il Museo degli Strumenti Musicali, che vanta una collezione di circa 400 esemplari databili tra il XVI secolo e l’età contemporanea – tra queste, tre spinette cinquecentesche di grande pregio e fattura esposte per la prima volta lo scorso dicembre. La Galleria dell’Accademia di Firenze è regolarmente aperta e visitabile da martedì a domenica. L’orario d’apertura è dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20) e la prenotazione è fortemente consigliata (al costo di 4 euro), disponibile telefonicamente contattando il concessionario ufficiale Firenze Musei (Tel +39 055 294883) oppure sul sito ufficiale della Galleria dell’Accademia di Firenze.