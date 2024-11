Firenze, boom di visitatori per la mostra su Klimt: 5mila nella prima settimana

Firenze, 7 novembre 2024 - Ad una settimana dall’apertura della mostra immersiva Inside Klimt è boom di ingressi, ben 3mila nel fine settimana del ponte di Ognissanti alla Cattedrale dell’Immagine. L’esposizione immersiva resterà visibile in piazza Santo Stefano al Ponte fino al 2 marzo 2025. Oltre 5mila visitatori nella prima settimana di apertura di Inside Klimt tra le magnifiche architetture della Cattedrale dell’Immagine. Gli ingressi nei tre giorni del ponte di Ognissanti sono stati circa 3mila. In tantissimi sono accorsi per ammirare le opere di Gustav Klimt nella produzione firmata Crossmedia Group che ritorna otto anni dopo completamente rinnovata negli spazi di Santo Stefano al Ponte. Lo spazio fiorentino dedicato all’arte digitale immersiva torna a rendere omaggio al padre fondatore della secessione viennese, e decide di farlo con una versione completamente rinnovata per la cui realizzazione sono state impiegate le tecnologie più all’avanguardia. Inside Klimt è una mostra che riscopre il percorso personale, ma soprattutto artistico, di Gustav Klimt. Un’esperienza per immergersi nell’arte di questo straordinario artista, stabilendo un contatto personale con i suoi dipinti e le sue emozioni, rimanendo incantati dal suo universo dorato. Accanto all’esperienza multisensoriale, tornano anche per questa mostra le esclusive esperienze interattive ideate in esclusiva per Inside Klimt, tra cui Inside Klimt VR Experience, che accompagnerà i visitatori nel cuore pulsante del più celebre quadro di Klimt, e l’amatissima Mirror Room. Torna anche per questa mostra l’esperienza che trasforma i visitatori in veri e propri artisti digitali. Be Klimt! permetterà infatti ai visitatori di tutte le età di dare sfogo al loro estro artistico grazie ad una fusione fra arte, storia e tecnologia, un’esperienza emozionale che colpirà al cuore i visitatori. Anche in occasione di questa mostra, continua la fruttuosa collaborazione di Crossmedia Group e la Cattedrale dell’Immagine con Opera Laboratori, che cura il servizio di prenotazioni e accoglienza, e con la Casa editrice Sillabe di Livorno, impegnata nella gestione del bookshop. Questi sono gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19 con ultimo accesso alle ore 18. Per quanto riguarda il fine settimana, la mostra il sabato e la domenica è aperta e visitabile dalle ore 10 alle ore 19,30, con ultimo accesso alle ore 18,30. Maurizio Costanzo