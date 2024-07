Firenze, alla scoperta degli spazi verdi tra teatro e musica

Firenze, 28 luglio 2024 - Alla scoperta degli spazi verdi di Firenze con “Naturesimo” alla ricerca dell’anello di congiunzione tra l’uomo e le piante e dedicato a piccoli nuclei di spettatori. Nella tappa di martedì 30 luglio della rassegna “Urbano Fantastico”, a cura di Cantiere Obraz, alle 19 a Firenze nel Giardino della Catena del parco delle Cascine, va in scena "Naturesimo: Piante e Guerra". Attraverso il teatro e la musica si parla di impatto ambientale della guerra sulle nostre riserve verdi, resilienza degli alberi. Il teatro incontra la scienza e la musica, trovando un momento per riflettere sulle condizioni del pianeta, confrontando l’intelligenza biologica delle piante e i comportamenti umani. Un viaggio concettuale in equilibrio tra pensiero scientifico e filosofia, tra musica e teatro. “Naturesimo” si svolge presso le aree verdi del Patrimonio Arboreo della Città di Firenze. Ideazione Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti. Con Michela Cioni, Thomas Harris, Antonella Longhitano, Camilla Pieri. In tutto cinque performance per il clima realizzate in luoghi verdi della città, in cui sia possibile sottolineare il ruolo degli spazi verdi nel contesto urbano. Cinque eventi performativi che, articolati in altrettante tematiche, conducano la cittadinanza a riflettere sulle condizioni del pianeta comparando l'intelligenza biologica delle piante e i comportamenti umani. Maurizio Costanzo