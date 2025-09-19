Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il fumetto e il gioco

Firenze, 19 settembre 2025 - Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & Co, il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze: due giorni di eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, tra laboratori creativi, attività interattive e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti spicca Fabrizio Mazzotta, doppiatore e voce di personaggi iconici come Krusty il Clown dei Simpson, Puffo Tontolone ed Eros di Pollon. Sempre sabato, alla sera, grande attesa per il concerto delle Alabarde Spaziali, tra le più amate cartoon cover band, per un live sulle note di “Grande Mazinger”, “Daltanious”, “Time Bokan”, “Robin Hood”, “Naruto”, “Calendar Men” e altri classici dei cartoni animati. Immancabile il Cosplay Contest della domenica, presentato da Gianluca Falletta, considerato il padre del cosplay in Italia. Ad accogliere il pubblico saranno poi lo spazio l’Artist Alley, dove i nuovi talenti del fumetto presenteranno le proprie creazioni, e l’Area Mattoncini, dedicata a chi ama costruire con fantasia. Gli appassionati di cinema e fantascienza potranno cimentarsi invece nell’Area Spade Laser, mentre per gli appassionati di rievocazioni storiche ci sarà un accampamento medievale con tante attività. Completano l’esperienza le aree ristoro con street food, un mercato a tema ricco di gadget, fumetti, costumi e creazioni realizzate a mano. Visarno Cosplay & Co è un evento pensato per tutta la famiglia. Orari: sabato 20 e domenica 21 settembre dalle ore 10 alle 22. Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni: 7 euro, su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni. Si accede da Piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze. Programma completo sui canali social de Le Nozze di Figaro e di Un Mare di Comics. Visarno Cosplay & Co è organizzato da Le Nozze di Figaro in collaborazione con il festival Un Mare di Comics e vede la direzione artistica di Kagliostro, comico, regista e creator. Info e dettagli sui canali social di Le Nozze di Figaro e Un Mare di Comics. Maurizio Costanzo