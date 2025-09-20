Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
Cosa FareFirenze, un concerto per celebrare Daniele Garella
20 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cosa Fare
  4. Firenze, un concerto per celebrare Daniele Garella

Firenze, un concerto per celebrare Daniele Garella

Il 23 settembre all’Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, ingresso a offerta libera

Firenze, un concerto per celebrare Daniele Garella

Firenze, un concerto per celebrare Daniele Garella

Firenze, 20 settembre 2025 - Segnatevi questa data: il 23 settembre, alle ore 17, l’Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio ospiterà un evento interamente dedicato alla memoria del compositore, scrittore e poeta fiorentino Daniele Garella. Protagonista del concerto sarà la musicista Nadja Dornik, che interpreterà al pianoforte e all’arpa alcune delle pagine più rappresentative del suo repertorio. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Omraam Ets, si colloca nel cuore del centro storico fiorentino e intende rendere omaggio a un autore scomparso nel dicembre 2024, ricordato per la delicatezza lirica e la dimensione spirituale della sua opera. Garella che era nato a Firenze l’8 maggio 1961, ha lasciato un’impronta originale nella musica contemporanea, unendo all’attività di compositore quella di scrittore e poeta. La sua produzione, spesso ispirata al tema del benessere interiore e della meditazione -i giustamente quasi dimenticata -;, si è distinta per un linguaggio musicale intimo e luminoso, capace di coniugare semplicità melodica e profondità espressiva. L’ingresso al concerto è a offerta libera.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata