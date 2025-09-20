Firenze, un concerto per celebrare Daniele Garella

Firenze, 20 settembre 2025 - Segnatevi questa data: il 23 settembre, alle ore 17, l’Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio ospiterà un evento interamente dedicato alla memoria del compositore, scrittore e poeta fiorentino Daniele Garella. Protagonista del concerto sarà la musicista Nadja Dornik, che interpreterà al pianoforte e all’arpa alcune delle pagine più rappresentative del suo repertorio. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Omraam Ets, si colloca nel cuore del centro storico fiorentino e intende rendere omaggio a un autore scomparso nel dicembre 2024, ricordato per la delicatezza lirica e la dimensione spirituale della sua opera. Garella che era nato a Firenze l’8 maggio 1961, ha lasciato un’impronta originale nella musica contemporanea, unendo all’attività di compositore quella di scrittore e poeta. La sua produzione, spesso ispirata al tema del benessere interiore e della meditazione -i giustamente quasi dimenticata -;, si è distinta per un linguaggio musicale intimo e luminoso, capace di coniugare semplicità melodica e profondità espressiva. L’ingresso al concerto è a offerta libera.