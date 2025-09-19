Firenze, presentazione del nuovo fascicolo di Nuova Antologia

Firenze, 19 settembre 2025 - Il 24 settembre ci sarà la presentazione del fascicolo di luglio–settembre della rivista Nuova Antologia, nell’anno del suo 160esimo anniversario. Appuntamento mercoledì 24 settembre alle ore 18,15 a Villa Vittoria Cultura (Viale Filippo Strozzi 2). Ci saranno gli interventi di: Cosimo Ceccuti - “Con Spadolini e l’Imperatore del Giappone a Pian dei Giullari”, e di Gino Tellini, “Nel laboratorio di Pascoli risorgimentale”. “Questo fascicolo – spiega Cosimo Ceccuti –, accanto alle tematiche più varie, riserva un’attenzione particolare a Giovanni Spadolini, per la ricorrenza del centenario della nascita - ospitando i testi del convegno tenuto al Senato della Repubblica - e per il ricordo del cinquantennio della fondazione del “suo” Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nonché un focus sulle prospettive affidate a due direttori generali del Ministero della Cultura, quali Andrea De Pasquale e Antonio Tarasco.”.Ad aprire l’incontro Giovanni Fittante, Presidente di Villa Vittoria Cultura, con i saluti di Antonio Pagliai, Direttore editoriale del gruppo Polistampa. "Siamo particolarmente lieti di ospitare, nella cornice di Villa Vittoria, la presentazione del fascicolo di luglio-settembre di Nuova Antologia – è il commento di Fittante -, in un anno così significativo che segna il 160° anniversario della rivista. Nuova Antologia rappresenta una delle più antiche e prestigiose sedi di riflessione culturale e letteraria del nostro Paese: il suo percorso accompagna da oltre un secolo e mezzo la storia d’Italia, offrendoci chiavi di lettura e approfondimenti sempre attuali. Come Villa Vittoria Cultura, siamo onorati di sostenere questa iniziativa, che unisce memoria e attualità e che testimonia quanto la cultura possa continuare a essere un ponte tra generazioni, valori e visioni. La presenza di studiosi e intellettuali di rilievo conferma la vitalità di una tradizione che guarda con fiducia al futuro".

