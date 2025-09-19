Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Cosa Fare“Le cose che passano”, poesia in famiglia al Parco Museo Poggio Valicaia
19 set 2025
CATERINA CECCUTI
Cosa Fare
"Le cose che passano", poesia in famiglia al Parco Museo Poggio Valicaia

Domani pomeriggio il laboratorio poetico-sensoriale per bambini dai 5 ai 10 anni e per i loro genitori, promosso dall'Associazione La Nottola di minerva e curato da Giulia Cavallini e Sarah Speziali, nell’ambito di Open City 2025

La Dottoressa Sarah Speziali

La Dottoressa Sarah Speziali

Firenze, 19 settembre 2025- L’Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS porta a Scandicci la nona edizione della rassegna “Felicità Metropolitane”, sostenuta dalla Città Metropolitana e dal Comune di Scandicci, in collaborazione con Tram di Firenze S.p.A. L'appuntamento è domani pomeriggio alle 16 al Parco Museo Poggio Valicaia (via della Poggiona 6A) con “LE COSE CHE PASSANO: incontro di “giovani poeti e poetesse alla scoperta dei cambiamenti della natura”.

Si tratta di un laboratorio poetico e sensoriale pensato per le famiglie, che offre a bambini dai 5 ai 10 anni e ai loro genitori un’esperienza immersiva nella natura, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla creatività. L’attività è ispirata all’albo illustrato Le cose che passano di Beatrice Alemagna, con l’obiettivo di stimolare nei più piccoli una riflessione poetica sul tempo e sulle trasformazioni che accompagnano il ciclo naturale della vita. L’incontro prevede la lettura ad alta voce e un’esplorazione guidata per osservare e raccogliere parole, emozioni e sensazioni legate al cambiamento. Il cuore del percorso è la composizione poetica collettiva: ogni nucleo familiare, a partire dalle suggestioni emerse, verrà accompagnato nella creazione di una breve poesia utilizzando parole pescate da tre “sacchi magici” — soggetti, verbi e aggettivi — unendo gioco e immaginazione. Le poesie saranno condivise in un momento finale all’aperto, un piccolo cerchio poetico in cui ogni famiglia leggerà il proprio componimento e potrà raccontare l’esperienza vissuta. I testi potranno essere raccolti in un libretto o esposti in una sezione dedicata del parco, lasciando una traccia simbolica dell’evento. Il laboratorio valorizza il legame tra poesia e natura come strumento di espressione e coesione familiare: un’esperienza di cittadinanza poetica che invita bambini e adulti a osservare con occhi nuovi ciò che cambia attorno a noi — foglie, nuvole, sentimenti — trasformandolo in parola. L’intento è allenare la sensibilità, coltivare l’ascolto reciproco e vivere lo spazio pubblico in modo creativo e partecipato. Le curatrici portano competenze complementari. Giulia Cavallini è psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, specializzata in diversity & inclusion, identità di genere e promozione del benessere psicologico attraverso arte e teatro; laureata con lode a Firenze, svolge attività clinica dal 2013 e collabora con realtà come Arcigay Firenze, Teatro della Toscana e centri di salute mentale. È anche voice & body coach e formatrice in ambito teatrale e corporeo. Sarah Speziali nasce come pedagogista, creando percorsi di formazione e scambi per docenti in Islanda, Finlandia e Regno Unito; si specializza alla Royal Central School of Speech and Drama, lavorando a Londra come teatro- e movimento-terapeuta e come life coach in aziende. Ha operato alla University of London sul benessere studentesco e con la start-up InsideOut su formazione aziendale per salute mentale e gestione dello stress; ha avviato formazioni in ambito scientifico anche al CERN. Rientrata in Italia, si qualifica come psicologa e avvia una ricerca di dottorato sul benessere psicologico in ambito accademico; lavora in presenza e online, creando spazi accoglienti di crescita e ascolto, e usa la creatività per un confronto giocoso e profondo. “Felicità Metropolitane” è un progetto interdisciplinare che esplora il tema della felicità attraverso incontri con autori, artisti ed esperti, podcast con interviste, performance, proiezioni, musica, passeggiate letterarie e percorsi immersivi nella natura. La rassegna prevede eventi da giugno a settembre, nei quartieri e negli spazi meno centrali di Firenze, per rafforzare il dialogo tra generazioni e diffondere la cultura come bene condiviso, coniugando rigore e leggerezza.

Caterina Ceccuti

