Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Firenze
Cosa Fare“Lettura in Natura” al Parco di Pratolino
21 set 2025
CATERINA CECCUTI
Cosa Fare
“Lettura in Natura” al Parco di Pratolino

Oggi pomeriggio un incontro tra scienza, architettura, arte e musica promosso dall’Associazione La Nottola di Minerva

Uno scorcio del parco mediceo di Pratolino

Uno scorcio del parco mediceo di Pratolino

Firenze, 21 settembre 2025: Una domenica che mette in dialogo cura, benessere e bellezza. La Nottola di Minerva ETS presenta la nona edizione della rassegna “Felicità Metropolitane”, con un appuntamento che invita a respirare a fondo il legame tra ambiente e salute: “Lettura in Natura. Dalla Fabbrica dell’Aria a Come l’aria la musica che gira. Le canzoni della vita”. L’incontro è in programma oggi alle 18 nel Parco Mediceo di Pratolino (in via Fiorentina 276), con il sostegno della Città Metropolitana e la collaborazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Fondazione Careggi ETS, Tram di Firenze S.p.A. e Music Pool nell’ambito di “Un Parco di Musica e Altre Storie”. Il cuore del pomeriggio sarà l’esperienza dei Maggie’s Centre, centri di supporto per persone affette da tumore nati nel Regno Unito da un’idea di Maggie Keswick Jencks e di Charles Jencks, un modello internazionale in cui progettazione architettonica, relazione, ascolto e supporto psicologico si tengono per mano. L’incontro diventa così l’occasione per interrogarsi su come lo spazio possa farsi alleato nella cura e su come la progettazione risponda a bisogni profondi, spesso invisibili, delle persone, perché quando scienza e progetto si incontrano con arte e musica, la bellezza smette di essere un lusso e si rivela necessità. Interverrà Ab Rogers, designer e architetto di fama internazionale, autore di uno dei più noti Maggie’s Centre, per condividere visione e prassi progettuale. Sarà presente Maria Chiara Carrozza, già presidente del CNR, con “Gateway e Biodiversità”, a portare lo sguardo di una carriera che unisce ricerca, innovazione e impegno istituzionale. Sergio Luzzi, esperto di progettazione sensoriale e ambientale e presidente di P.E.S.C.A.S., approfondirà il ruolo dell’ascolto e della qualità percettiva negli spazi della salute; insieme a lui, Mauro Batisti porterà “La foresta è la mia cura. Dal bosco al giardino un dono straordinario della natura per stare bene prevenendo e curando” (I Libri di Mompracem). Tiziano Fratus, scrittore e poeta, accompagnerà il pubblico con letture da “Una foresta ricamata” (Mimesis), evocando il legame tra natura, memoria e cura. La cantautrice e narratrice Letizia Fuochi guiderà un viaggio musicale tra memoria e speranza, con brani che richiamano resilienza, trasformazione e connessione umana. A moderare saranno l’architetta Cristina Benedettini e Stefania Costa per l’Associazione La Nottola di Minerva ETS. Le traduzioni saranno a cura di Giulia Schneider. In un’unica trama narrativa, racconto scientifico e progetto si fondono con la dimensione artistica, per immaginare insieme una cultura della cura più profonda e sensibile in questo nuovo capitolo del ciclo “Lettura in Natura” nell’ambito di “Careggi Ospedale Biofilico”, ideato da Stefano Mancuso e pensato per intrecciare riflessione, emozione e ispirazione: al centro, il rapporto tra ambiente, benessere e bellezza come strumenti di cura. L’evento nasce in collaborazione con P.E.S.C.A.S. – Associazione dei Professionisti Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell’Ambiente e della Salute, impegnata nella promozione di un’architettura empatica e attenta alla dimensione umana.  

