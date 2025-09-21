“Lettura in Natura” al Parco di Pratolino

Firenze, 21 settembre 2025: Una domenica che mette in dialogo cura, benessere e bellezza. La Nottola di Minerva ETS presenta la nona edizione della rassegna “Felicità Metropolitane”, con un appuntamento che invita a respirare a fondo il legame tra ambiente e salute: “Lettura in Natura. Dalla Fabbrica dell’Aria a Come l’aria la musica che gira. Le canzoni della vita”. L’incontro è in programma oggi alle 18 nel Parco Mediceo di Pratolino (in via Fiorentina 276), con il sostegno della Città Metropolitana e la collaborazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Fondazione Careggi ETS, Tram di Firenze S.p.A. e Music Pool nell’ambito di “Un Parco di Musica e Altre Storie”. Il cuore del pomeriggio sarà l’esperienza dei Maggie’s Centre, centri di supporto per persone affette da tumore nati nel Regno Unito da un’idea di Maggie Keswick Jencks e di Charles Jencks, un modello internazionale in cui progettazione architettonica, relazione, ascolto e supporto psicologico si tengono per mano. L’incontro diventa così l’occasione per interrogarsi su come lo spazio possa farsi alleato nella cura e su come la progettazione risponda a bisogni profondi, spesso invisibili, delle persone, perché quando scienza e progetto si incontrano con arte e musica, la bellezza smette di essere un lusso e si rivela necessità. Interverrà Ab Rogers, designer e architetto di fama internazionale, autore di uno dei più noti Maggie’s Centre, per condividere visione e prassi progettuale. Sarà presente Maria Chiara Carrozza, già presidente del CNR, con “Gateway e Biodiversità”, a portare lo sguardo di una carriera che unisce ricerca, innovazione e impegno istituzionale. Sergio Luzzi, esperto di progettazione sensoriale e ambientale e presidente di P.E.S.C.A.S., approfondirà il ruolo dell’ascolto e della qualità percettiva negli spazi della salute; insieme a lui, Mauro Batisti porterà “La foresta è la mia cura. Dal bosco al giardino un dono straordinario della natura per stare bene prevenendo e curando” (I Libri di Mompracem). Tiziano Fratus, scrittore e poeta, accompagnerà il pubblico con letture da “Una foresta ricamata” (Mimesis), evocando il legame tra natura, memoria e cura. La cantautrice e narratrice Letizia Fuochi guiderà un viaggio musicale tra memoria e speranza, con brani che richiamano resilienza, trasformazione e connessione umana. A moderare saranno l’architetta Cristina Benedettini e Stefania Costa per l’Associazione La Nottola di Minerva ETS. Le traduzioni saranno a cura di Giulia Schneider. In un’unica trama narrativa, racconto scientifico e progetto si fondono con la dimensione artistica, per immaginare insieme una cultura della cura più profonda e sensibile in questo nuovo capitolo del ciclo “Lettura in Natura” nell’ambito di “Careggi Ospedale Biofilico”, ideato da Stefano Mancuso e pensato per intrecciare riflessione, emozione e ispirazione: al centro, il rapporto tra ambiente, benessere e bellezza come strumenti di cura. L’evento nasce in collaborazione con P.E.S.C.A.S. – Associazione dei Professionisti Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell’Ambiente e della Salute, impegnata nella promozione di un’architettura empatica e attenta alla dimensione umana.