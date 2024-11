Firenze, al via il format 'Wine & Artisans'

Firenze, 20 novembre 2024 – E' partito a Firenze il 'Wine & Artisans', il progetto nato dalla collaborazione tra Cna Firenze e l'hotel 'Il Tornabuoni'. Si tratta di un ciclo di eventi che si svolgeranno allo spazio 'La cave' dell'hotel alle ore 18.30 di ogni martedì: come si legge in una nota “l'obiettivo è valorizzare il talento degli artigiani che potranno dar vita a performance, workshop, vendite speciali ed ogni altra attività promozionale. I presenti, inoltre, potranno degustare vini pregiati”. I prossimi appuntamenti si svolgeranno il 26 novembre il 3, 10 e 17 dicembre, il 7, 14, 21 e 28 gennaio 2025, il 4, 11, 18 e 25 febbraio, il 4, 11, 18 e 25 marzo. “Un’iniziativa importante per dare visibilità agli artigiani in una città come Firenze, dove le opportunità per essere presenti in centro non sono più frequenti come una volta - ha dichiarato Tiziana Trillo, coordinatrice di Cna Federmoda Firenze –. Una vetrina esclusiva che ha l’ambizione di presentare l’artigianato non solo al pubblico internazionale dell’hotel, ma anche ai fiorentini che potranno infatti partecipare agli eventi”.